2020-05-27T15:19:54+03:00
Общество

Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня

Расскажем, как это сделать, пока на сайте Госуслуг данная процедура невозможна
Анна Маркова
Поделиться:
Подать заявление через сайт Госуслуг пермяки пока не могут.Подать заявление через сайт Госуслуг пермяки пока не могут.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Уже с 1 июня семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно по указу Президента Владимира Путина должны получать дополнительную меру господдержки. Она полагается семьям, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10 556 рублей. Однако далеко не все пермские семьи смогли подать такое заявление. Дело в том, что его формы до сих пор нет на сайте Госуслуг. Сайт пишет: «Для вашего региона заявление недоступно».

В Минсоцразвития рассказали как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет.

Сделать это можно в офисах МФЦ, но для этого нужна предварительная запись по телефону 8 (342) 270-11-20. 27 мая запись была возможна на 9 июня.

А также письмом через Почту России на адрес Центра социальных выплат (адреса и контакты размещены на сайте Министерства социального развития.

- Чтобы упростить для семей процесс подачи заявлений, Министерство социального развития Пермского края подключило к этой работе соцучастковых, - сообщают в ведомстве. - Они будут адресно выходить в семьи с бланками заявлений. Люди смогут их заполнить, и соцучастковый передаст их в Центр социальных выплат.

Напоминаем, пособие будет выплачиваться со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, что сейчас составляет 5351,5 рублей. Право на получение выплаты имеет один из родителей, который является гражданином России, при условии российского гражданства ребенка.

Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого из них. При этом другие ранее назначенные выплаты будут сохранены в полном объеме.

За дополнительной информацией можно обратиться в call-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89. Напомним, своего соцучасткового его контакты можно найти на сайте Министерства социального развития в разделе «Служба социальных участковых».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как еще пермякам подать заявление на пособие на ребенка до 3-х лет и детей от 3 до 16 лет

Жители региона могут записаться на прием в МФЦ (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны даты ЕГЭ для пермских выпускников
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга
Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня
Какие продукты нужно есть, чтобы оставаться здоровым: рекомендации специалистов
«Гнет деревья и ломает ветки». Когда прекратится сильный ветер в Перми
«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать
Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья
«Не хватает системности в работе»
Впервые в Пермском крае раскрыты эскроу-счета
Количество нераскрытых преступлений уменьшилось в два раза
В Пермском крае еще у 44 человек обнаружен коронавирус
В Пермь из-за рубежа доставили еще 31 жителя нашего региона
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
«Азот» определил лучших наставников
В Перми умерли двое мужчин с положительным анализом на коронавирус
Власти выделили еще более 20 мест в Перми, где будут размещены киоски и павильоны
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 56 человек
«Модели в перчатках и масках». В Перми модный показ Long Fashion Weekend пройдет онлайн
Пермяков просят пополнить запасы донорской крови
«Преподаватель невзлюбил». Студентку Пермского университета незаконно отчислили из вуза
Руководить пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Перми в 2020 году
В Перми женщина получила удар током в магазине
В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом
В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене
«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно внедряет систему предиктивной аналитики технологического оборудования
Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования
Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек