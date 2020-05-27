Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня

27 Май 2020 2020-05-27T15:19:54+03:00

Подать заявление через сайт Госуслуг пермяки пока не могут. Фото: Мария ЛЕНЦ

Расскажем, как это сделать, пока на сайте Госуслуг данная процедура невозможна

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Уже с 1 июня семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно по указу Президента Владимира Путина должны получать дополнительную меру господдержки. Она полагается семьям, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (в 2020 году в Пермском крае это 10 556 рублей. Однако далеко не все пермские семьи смогли подать такое заявление. Дело в том, что его формы до сих пор нет на сайте Госуслуг. Сайт пишет: «Для вашего региона заявление недоступно».

В Минсоцразвития рассказали как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет.

Сделать это можно в офисах МФЦ, но для этого нужна предварительная запись по телефону 8 (342) 270-11-20. 27 мая запись была возможна на 9 июня.

А также письмом через Почту России на адрес Центра социальных выплат (адреса и контакты размещены на сайте Министерства социального развития.

- Чтобы упростить для семей процесс подачи заявлений, Министерство социального развития Пермского края подключило к этой работе соцучастковых, - сообщают в ведомстве. - Они будут адресно выходить в семьи с бланками заявлений. Люди смогут их заполнить, и соцучастковый передаст их в Центр социальных выплат.

Напоминаем, пособие будет выплачиваться со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше 1 января 2020 года, до наступления 8 лет. Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, что сейчас составляет 5351,5 рублей. Право на получение выплаты имеет один из родителей, который является гражданином России, при условии российского гражданства ребенка.

Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого из них. При этом другие ранее назначенные выплаты будут сохранены в полном объеме.

За дополнительной информацией можно обратиться в call-центр Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края 8 800 302 83 89. Напомним, своего соцучасткового его контакты можно найти на сайте Министерства социального развития в разделе «Служба социальных участковых».

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ИСТОЧНИК KP.RU