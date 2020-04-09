В Прикамье 1 тысячу врачей научат работать с коронавирусом на 36-часовых курсах

9 Апр 2020 2020-04-09T16:46:23+03:00

А всех медиков старше 65-ти отправят на самоизоляцию

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Ранее министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщала, что в Прикамье ведется поиск врачей для работы в 17 «точках», где будут лежать пациенты с диагнозом коронавирус. Им пообещали доплачивать по 60 тысяч рублей в месяц. Набор вели среди тех, кто «простаивал» и рисковал уйти в отпуск без содержания.

Сегодня на заседании краевого оперативного штаба глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что уже более 1 тысячи врачей края записались на 36-часовые курсы профессиональной переподготовки. Пройдя их, они смогут работать в отделениях, где лежат больные коронавирусом.

Как известно, профсоюз медработников Пермского края попросил Дмитрия Махонина помочь в обеспечении работой тех врачей, которые не участвуют в борьбе с коронавирусом. Было решено отправить на самоизоляцию всех медиков Прикамья старше 65 лет, их места займут молодые коллеги. Также жителям Прикамья пообещали расширить перечень болезней, при которых во время режима самоизоляции разрешат госпитализацию и консультации с врачами.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU