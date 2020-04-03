Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

В России пик эпидемии коронавируса ожидается на следующей неделе, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров. После этого количество заболевших пойдет на спад. А когда ожидать пик в Перми? На этот вопрос «Комсомольской правде» ответила Ирина Фельдблюм, заведующий кафедрой эпидемиологии, профессор ПГМУ.

- Ирина Викторовна, есть ли понимание, как будет развиваться коронавирус в Перми? Когда ожидается пик эпидемии?

- Я думаю, мы должны выйти на пик к середине апреля. В Москве интенсивность эпидемического процесса достаточно большая. А мы пока в начале пути. Поэтому у нас пик будет чуть позже.

- Режим изоляции как-то способствует сглаживанию ситуации?

- У нас сегодня нет другого пути воздействия на распространения заболеваемости кроме режима изоляции. Потому что еще нет вакцины от коронавируса. И единственное, что можем сделать – воздействовать ограничительно-карантинными мерами на воздушно-капельный путь передачи инфекции. Других вариантов у нас, к сожалению, нет.

- Правда ли, что все должны переболеть коронавирусом, чтобы эпидемия прошла?

- Это неправда. Дело в том, что 80 процентов случаев коронавирусной инфекции протекает в легкой форме или даже в виде носительства. И только около 20 процентов случаев – это тяжелые формы, включая летальные исходы. Согласно законам эпидемиологии, эпидпроцесс блокируется, когда число невосприимчивых людей в популяции составляет примерно процентов 60. Это люди, которые перенесли заболевание, а также носители вируса, то есть все те, у кого сформировался иммунитет к болезни, Есть у нас такой термин «проэпидемичивание». И когда уровень проэпидемичивания станет примерно 60 процентов, эпидемия должна пойти на спад.

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