2020-04-03T18:36:33+03:00
Общество

6 апреля пермские школьники начнут учиться дистанционно

Если дома нет технической возможности, то задания дети будут получать по телефону
Алена ОВЧИННИКОВА
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Все оценки будут отражаться в системе электронных дневников и журналов.Все оценки будут отражаться в системе электронных дневников и журналов.Фото: архив "КП"
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С 6 апреля школы Перми начнут обучать своих учеников дистанционно. В первые два дня учебы в режиме онлайн пройдут родительские, на которых семьям объяснят, как будет организована учеба. За графиком проведения собраний нужно следить на сайте школы.

- Если у родителей отсутствует техническая возможность, информация будет доводиться по телефону, - сообщили в городском департаменте образования. - Для смены формы обучения родителям нужно написать заявление о переводе на дистант. Педагоги будут не только присылать задания для детей, но и объяснять новый материал на базе электронных платформ с готовым контентом (РЭШ, МЭО, Фоксфорд и других сервисов).

В начальной школе преобладает использование платформ Учи.ру, Яндекс. Учебник, «Российская электронная школа».

В старших классах чаще будут проводиться вебинары и онлайн-конференции. Отметки за выполненные работы будут отражаться в системе электронных дневников и журналов или в системе «ЭПОС.школа».

В департаменте образования администрации Перми по вопросам дистанционного обучения работает «горячая линия». Звонки принимаются ежедневно по будням с 09.00 до 18.00 по телефонам: 212-70-50, 212-95-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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