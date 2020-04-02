«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса

31 марта остановилось сердце 36-летней пермской журналистки Анастасии Петровой. Последние дни главный редактор газеты «Деловой INтерес» провела в боксированной палате инфекционной больницы.

Доктор разговаривала за метр

О своей госпитализации Настя сообщила на своей страничке в Facebook еще 23 марта:

- У меня сегодня должен был быть первый день отпуска, но в итоге первый день больничного, - написала она. - Ночью резко поднялась температура, с утра к ней в придачу пришли боль в горле и жесткий кашель. Вызвала врача, отчиталась о контактах с прибывшими из-за рубежа (у меня их три, но все прилетели больше, чем 14 дней назад), выслушала «ох, черт…» от диспетчера. Жду врача. Плацебо дня - мерить температуру каждые двадцать минут. Если долго смотреть на градусник и выпить парацетамол (по рекомендациям ВОЗ я поменяла на него привычный ибупрофен), то можно увидеть, как она с 38.4 опускается до 37.3. Я верю, что это просто ОРВИ, если что.

Настя вызвала участкового врача, у которой на тот день было 32 вызова. Судя по постам Анастасии, доктор подходить близко к ней не стала.

- Спросила на расстоянии в метр про симптомы, пообещала, что мазок на корону придут и возьмут в течение дня и попросила 14 дней или хотя бы до отрицательных анализов из дома никуда не гулять. Сказала - да вы не переживайте, сезон ОРВИ никто не отменял. Улыбаемся, сидим на карантине, - пыталась не падать духом Настя.

Треш пока не начался

Каждый ее пост собирал десятки откликов: «Настя, поправляйтесь!», «Здоровья», «Божьей помощи». Но были и такие пожелания: «Настя, ты успела попасть к медикам, пока не начался настоящий треш - с нехваткой ИВЛ, мест в палатах, падающими от усталости и болезни врачами. Тебя сейчас быстро вылечат и у тебя будет иммунитет. Про повторные заражения - информация не подтвердилась. Будешь защищенная».

Свой последний пост от 24 марта Настя написала уже е больнице.

Настя неделю провела в больнице на ИВЛ.

- Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, а не в обычных масках - на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что пока я в их помощи не нуждаюсь, но вообще - в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что - они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже. Рассказали, как лечили свиной грипп, и что в основном к ним привозили беременных. Матерились, что скорая на вызова ездит не в полной защите. Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа - это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38.

Один – от коронавируса, вторая – от пневмонии

Радиоведущий пермской «Комсомолки» Ярослав Богдановский много лет до этого вместе работал с Анастасией, вел эфиры. Он позвонил ей и попросил выйти из больницы в эфир.

- Настя, конечно, все правильно поняла и не обиделась. Отказалась. Пожелал здоровья, договорились потом встретиться и попить кофе, - говорит Ярослав.

Потом была неделя тишины, и вдруг как гром среди ясного неба: «Насти не стало».

В тот же день в Перми ушел из жизни первый заболевший коронавирусом. Это был 48-летний пермяк, который вернулся из Испании. Кроме подтвержденного коронавируса у мужчины было онкологическое заболевание. Последние три дня из-за ухудшающегося состояния пациента лечили в реанимации.

- У мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Врачи боролись до последнего. Соболезнуем родным и близким, - сообщили в минздраве.

А вот официальной причиной смерти Анастасии –36-летней цветущей молодой женщины - была поначалу названа пневмония.

- Анастасия наблюдалась в инфекционной больнице, предварительный диагноз, из-за которого она скончалась – пневмония, - сообщила 1 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – Первый анализ на коронавирус был сомнительным, поэтому мы взяли второй мазок и направили его на исследование в федеральный центр. Нам нужно время, позже, когда результат будет известен, мы сообщим подробности.

Вы должны знать об этом

Но так ли все было на самом деле? И правда ли, что медики действительно не знали о том, что у Анастасии Петровой был коронавирус? Ответ на этот вопрос попыталась дать в соцсетях подруга умершей журналистки. Оказалось, что о своем страшном диагнозе знала даже Настя.

Настю в Перми знали как принципиального и талантливого журналиста. Фото: личная страничка Вконтакте.

- Друзья, я нахожусь в мучительной ситуации, - написала своим фейсбучным друзьям подруга умершей журналистки. - Настя Петрова мне очень дорога. Мне совершенно не хочется вместо того, чтобы горевать о том, какого уникального и щедрого сердцем человека мы потеряли, обсуждать причины ее смерти. И еще меньше хочется быть героем новостей, связанных с ее смертью. Но с другой стороны, два человека, чье мнение я уважаю, сказали мне, что это общественно значимая информация и вы должны о ней знать. И потом Настя сама была редким правдорубом. Думаю, на моем месте она бы точно не стала молчать. Настя знала, что второй тест на коронавирус у нее положительный (в качестве доказательства подруга публикует переписку с Настей, - Ред). Почему нам об это не говорят ее врачи, я не понимаю. Думаю, сейчас важно, чтобы со всех сторон была обеспечена максимальная прозрачность и полнота данных.

На следующий же день минздрав опубликовал статистику, в которой значится, что смертей от коронавируса в Пермском крае теперь две. Мы попытались выяснить, лечили ли Настю в больнице от коронавируса?

- Подобные аспекты комментировать не разрешено, это конфиденциальная информация о пациенте, врачебная тайна, - пояснили в пресс-службе краевого минздрава.

Ситуацию, когда причину смерти известной журналистки попытались скрыть от пермяков, резко осудил глава региона.

- Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой, - заявил Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом. - Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!

Он поручил минсоцразвития края связаться с родственниками Анастасии Петровой и оказать им всю необходимую помощь. У женщины осталась мама и двое сыновей, которые сейчас находятся на карантине.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование родным и близким.

Для тех, кто готов помочь сыновьям Анастасии Петровой. Сберкарта 4276 1609 6201 7902.

Марина Николаевна Ш. (мама Насти).

Напомним, на 2 апреля в Пермском крае зарегистрировано 20 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек выздоровел, двое скончались. Только за один день – 2 апреля – количество заболевших стало больше на семь человек.

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