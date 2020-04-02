Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса

2 апреля из краевой инфекционной больницы выписали двух пациентов, которых лечили от коронавирусной инфекции. Это 43-летний мужчина и 62-летняя женщина.

- Это первые пермяки, у которых зарегистрировали коронавирусную инфекцию. Оба прилетели из Европы, - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Четверо из шести человек, у которых 2 апреля подтвердился диагноз, прибыли из Тайланда, Швейцарии, ОАЭ, Вьетнама, два случая заражения случились при контакте с прибывшими из-за границы.

Таким образом, по состоянию на 2 апреля в Перми с начала пандемии зарегистрировано 20 человек с коронавирусом. Два человека скончались, трое – выздоровели.

В больницах остаются 15 человек с подтвержденным диагнозом и 9 человек с подозрением на коронавирус.

3511 человек изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача, они находятся под медицинским наблюдением. У них также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин отметил, что такое количество зараженных за один день - «накопленный эффект».

- Тесты были отправлены в разное время, а результаты вернули единовременно. Это не вновь заразившиеся люди, это пациенты, у которых давно было подозрение на заболевание и которые давно наблюдаются и лечатся врачами. Все они поступили в инфекционную больницу еще в 20-ых числах марта. Они содержатся в специальных боксах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также давно выявлен круг контактировавших с ними лиц, у всех у них были забраны пробы на анализ. Они находятся под наблюдением врачей, - заверил Камкин.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU