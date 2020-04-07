В Перми женщину оштрафовали за распространение ложной информации о коронавирусе
Она должна заплатить 40 тысяч рублей
Мировой судья назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.Фото: Василий Вахрин
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В Перми за распространение недостоверной информации о коронавирусе арестовали местную жительницу. 33-летняя женщина разместила в интернете ложные данные о количестве заразившихся вирусом в регионе.
Сотрудники полиции установили личность женщины и арестовали ее. После проверки все материалы были направлены в суд. Мировой судья назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение
ИСТОЧНИК KP.RU