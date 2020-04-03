Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение
19-летнего жителя Перми осудили за распространение ложной информации. В одном из интернет-сообществ молодой человек написал комментарий, в котором преувеличил количество заболевших.
Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение.
Парня задержали и осудили. Теперь 19-летний пермяк должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого молодой человек записал видео обращение, в котором выразил свое раскаяние.
- Я написал, что более 500 подтвержденных случаев. Комментарий оставил необдуманно, информацией никакой не владел. Сожалею о совершенном поступке, - отметил молодой человек.
ИСТОЧНИК KP.RU