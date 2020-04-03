3 Апр 2020 2020-04-03T11:55:31+03:00

Парня задержали и осудили. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Молодой человек раскаялся в содеянном [видео]

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19-летнего жителя Перми осудили за распространение ложной информации. В одном из интернет-сообществ молодой человек написал комментарий, в котором преувеличил количество заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/770623" frameborder="0"></iframe> Пермяк, которого осудили за распространение ложной информации о коронавирусе, записал видеообращение.

Парня задержали и осудили. Теперь 19-летний пермяк должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. После этого молодой человек записал видео обращение, в котором выразил свое раскаяние.

- Я написал, что более 500 подтвержденных случаев. Комментарий оставил необдуманно, информацией никакой не владел. Сожалею о совершенном поступке, - отметил молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU