Режим всеобщей самоизоляции в Перми: Кому можно ездить на личном автомобиле

Каждый день появляются все новые вопросы по правилам соблюдения режима всеобщей самоизоляции в Перми. Мы собрали ответы о том, как ездить по Перми и краю на автомобиле.

- Могу ли я отвезти на работу жену на личном автомобиле, если у нее есть разрешение на передвижение?

- Да, можно. Но только по маршруту следования, указанному в разрешении и с использованием средств индивидуальной защиты, в маске и перчатках. По возможности осуществляйте дезинфекцию автомобиля.

- Сколько человек может сидеть в одной машине?

- Ограничений по количеству пассажиров в машине нет. Но так как режим самоизоляции введен для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, рекомендуется в одной легковой машине ехать не более двум людям. При этом необходимо использовать маски и перчатки в обязательном порядке.

- Где взять разрешение на проезд?

- Разрешение на проезд автотранспорта не предусмотрены. Передвигаться на личном автомобиле можно только при наличии разрешения работодателя либо за неотложной медицинской помощью.

- Что делать, если необходимо забрать жену с ребенком из роддома?

- Необходимо иметь при себе любой документ, подтверждающий факт выписки из роддома либо рождения ребенка. Можно показывать фотографию документа на телефоне.

- А если надо встретить из больницы пожилого родственника?

- Аналогично, надо иметь любой документ, подтверждающий факт выписки.

- Возвращаемся с вахты на личном автомобиле. Какие документы надо иметь при себе?

- При себе надо иметь справку работодателя с указанием срока окончания работы либо иной документ, подтверждающий факт работы в иной территории - трудовой договор, приказ и т.п.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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