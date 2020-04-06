Коронавирус в Перми, последние новости на 7 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае на 7 апреля 2020 был выявлен 21 случай заболевания коронавирусом, два человека умерло, пятеро – выздоровели и выписаны. В больницах находятся 46 человека: 16 человек с коронавирусом, а также 30 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

Как различить симптомы болезни: обычная простуда у вас или – не дай Бог! - коронавирус? Пермские врачи объясняют – точно определить это можно тестированием.

В Прикамье поступило 2800 тестов на коронавирус

- Коронавирусная инфекция не обладает выраженными клиническими признаками, - рассказал Евгений Сармаметов, руководитель Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД. - Даже опытный врач-инфекционист не сможет поставить диагноз без лабораторных исследований. Поэтому на данном этапе особая роль отводиться наращиванию объемов охвата тестирования на коронавирусную инфекцию населения Пермского края.

В пермские лаборатории в выходные поступило 2800 новых тестов для диагностики коронавируса. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тысяч тест-систем. Эти тесты позволяют быстрее и точнее проводить анализ на коронавирус.

В первую очередь будут тестировать людей, контактировавшими с заболевшими, тех, кто вернулся из-за границы, пожилых людей с признаками ОРВИ, а также медиков, работающих с больными коронавирусом.

Где будут размещать новых пациентов?

- Самоизоляция позволит нам стянуть необходимые мощности в те больницы, где будут лечить пациентов с коронавирусом, - объяснил в своем обращении к жителям Пермского края глава региона Дмитрий Махонин.

Сейчас в Перми подготовлены 880 койко-мест, которые смогут принять заболевших в случае необходимости.

- На втором этапе мы начнем организовать резервные койки в больницах крупных городов Прикамья, - сообщили в краевом Минздраве. - Это делается для сокращения времени транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус до медицинского учреждения. Отделения откроют в Осе, Чайковском, Октябрьском, Березниках и Кудымкаре. Всего будет подготовлено около 1000 мест.

Открытие отделений в городах края становится все более актуальным: 6 апреля первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Березниках. Больную с подтвержденным диагнозом положили в изолированную палату Краевой больницы им.Вагнера Е.А. Врачи сообщили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.

А в Краснокамске будет создан специализированный роддом, который будет принимать беременных женщин с коронавирусом.

Врачи получат надбавки к зарплате

Врачи, медсестры, а также младший медицинский персонал, которые непосредственно помогают пациентам с диагнозом коронавирус, получат из краевого бюджета надбавки к своим окладам. Надбавки установлены также водителям машин скорой помощи и вспомогательному персоналу. Величина надбавок рассчитывается из среднего дохода работающего жителя Пермского края - 31 811 рубля. Всего на эти цели из краевого бюджета будет направлено около 300 миллионов рублей.

Также здоровье и жизнь медиков Прикамья, которые лечат больных коронавирусом, теперь застрахованы. Здоровье на 50 должностных окладов, жизнь - на 100 окладов.

Кому разрешено работать

Сразу после введения самоизоляции имели право работать врачи, сотрудники полиции, экстренных служб, жизнеобеспечивающих производств и чиновники. С 6 апреля список был расширен.

Теперь могут работать дорожники, заключившие муниципальные и государственные контракты, компании, продающие товары дистанционно, автомойки и химчистки, предприятия, оказывающие ритуальные услуг. Продолжат действовать отделения почты, нотариусы, финансовые услуги, МФЦ.

Для детей тех жителей Пермского края, кто продолжает трудиться, будут работать детские сады. Продолжат работу и средства массовой информации. Газеты будут выходить, а купить их можно будет в газетных киосках, которые также будут работать в эти дни, на почте, в магазинах "Семья" и "Монетка"..

Кто и куда может выходить из дома

Отделения Пенсионного фонда изменили формат работы из-за коронавируса 00:00 00:00

Расширили и список причин, по которым пермяки могут выходить из дома.

Жителям наконец разрешили самим помогать своим пожилым родственникам, а не только перепоручать доставку продуктов волонтерам. Чтобы посещать родственников старше 65 лет, нужно получить специальное разрешение в территориальных органах Министерства социального развития Пермского края. Но это можно сделать по электронной почте.

- Ограничения не распространяются на случаи возвращения домой из роддомов, санаториев, из мест работы вахтовым методом, - при наличии подтверждающих документов, - уточнили в краевом правительстве.

Также разрешается посещать похороны близкого родственника, при наличии свидетельства о смерти или его копии.

Минсоцразвития Пермского края начинает оформлять разрешения на посещение престарелых родственников 00:00 00:00

И в преддверии дачного сезона пермякам разрешили выезжать на свои дачные участки. Но не ездить взад-вперед, а уехать туда как на новое место самоизоляции. Выезжать можно будет со среды, 8 апреля и пока только на личной машине.

КСТАТИ

По индексу самоизоляции Пермь занимает первое место среди городов-миллионников России.

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