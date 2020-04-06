Мошенники в Пермском крае: кого надо опасаться в период самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T19:01:00+03:00

Мошенники под видом коммунальщиков или волонтеров заходят в квартиры и грабят пермяков. Рассказываем, как не стать жертвой преступников во время самоизоляции

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что на территории Пермского края зафиксированы первые случаи мошенничества, связанные с оказанием помощи нуждающимся.

- Мошенники под видом социальных или коммунальных служб проникают в квартиру и совершают кражу или другое преступление. Также совершаются телефонные звонки, под предлогом оказания помощи в приобретении продуктов и лекарств. При этом, преступники забирают деньги для покупки продуктов или лекарств у пожилых жителей Пермского края, но обратно с покупками не возвращаются, - предупреждают в оперативном штабе.

Жителям Пермского края напоминают, что волонтерские службы по программе #МыВместе работают только по идентификационному номеру заявки, который является по сути паролем для заявителя. Если вы или ваши родные подавали заявку на оказание помощи и ожидаете волонтера, то в первую очередь вам нужно запросить номер заявки.

Фото паблик ВКонтакте "Коронавирус. Оперштаб Пермского края"

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ИСТОЧНИК KP.RU