Коронавирус в Перми: что будет с путевками в детские лагеря

6 Апр 2020 2020-04-06T16:41:42+03:00

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Многие родители прикамских детей уже купили путевки в детские лагеря на это лето. Но эпидемия коронавируса внесла резкие коррективы во все наши планы. Что будет с летним оздоровительным сезоном?

- Скорее всего, первая смена в детских лагерях не сможет состояться вовремя, - отметил министр социального развития Прикамья Павел Фокин. - Лагеря могут выбрать один из тех вариантов. Самый безболезненный - это сместить начало всех трех смен. Могут вернуть деньги за путевку родителям, так как в договорах есть такой пункт. Но лагеря уже понесли определенные расходы, и многие из них предлагают третий вариант - перенести смену на 2021 год. Но это только в случае согласия родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU