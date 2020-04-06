2020-04-06T17:35:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Перми: Почему не рекомендуют посещать гипермаркеты

Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В магазин лучше ходить раз в неделюВ магазин лучше ходить раз в неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почему пермякам рекомендуют ходить в магазины около дома, а не в гипермаркеты, где шире ассортимент? Этот вопрос задали министру здравоохранения Пермского края Оксане Мелеховой во время брифинга, проходящего в прямой трансляции на сайте "Комсомольской правды".

- В гипермаркетах происходит опасное скопление людей, - ответила Оксана Мелехова. - Конечно, они обрабатываются. Но чем больше магазин, тем больше у него проходимость. Тем более туда приезжают люди из разных районов города. Поэтому лучше все же ходить в ближайшие к дому магазины, причем надо заранее составить список, чтобы закупить все за один раз. Чтобы посещать магазин раз в неделю.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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