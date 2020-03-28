2020-03-28T11:31:21+03:00
Происшествия

«Животные были в ошейниках». Власти Перми прокомментировали ситуацию с собаками, загрызшими женщину

Сейчас в микрорайоне работают ловцы собак
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В ночь на 28 марта в частном секторе микрорайона Висим в Перми обнаружили труп 58-летней женщины, которую загрызли собаки.

- Это были хозяйские собаки, которые находились в свободном выгуле, - сообщили «Комсомолке» в администрации Перми. – Как рассказали очевидцы, у них не было бирок на ушах, зато были ошейники. На место выехали бригады ловцов. Будем работать и с хозяевами собак, которые их выпускали. Им грозит штраф.

Как рассказали в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", сейчас на территории микрорайона Висим работают три бригады ловцов.

- По словам опрошенных жителей, накануне в микрорайоне были замечены собаки с ошейниками, находящиеся на свободном выгуле, а также небиркованные собаки, - пояснили в службе. - Эта территория находится на особом контроле, с начала года отсюда поступило 15 заявок на отлов. В результате было отловлено 21 бесхозяйное животное.

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава

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ИСТОЧНИК KP.RU

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