«Скальпа нет, лицо обгрызано». В Перми собаки утащили женщину за гаражи и загрызли

Около полуночи 27 марта в Мотовилихинском районе Перми на улице Клыкова в микрорайоне Висим был обнаружен труп 58-летней женщины. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело.

При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались, оставив свою жертву.

Весь снег был в крови. Как сообщил наш источник в следствии, осмотр места происшествия показал, что женщина долго отбивалась. Но стая утащила ее за гаражи и там загрызла.

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

- Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук, - отметил наш источник.

Женщина была в гостях у подруги, которая жила на соседней улице. Подруги выпили. Около полуночи она возвращалась домой, когда стая на нее напала.

- Это были хозяйские собаки, которые находились в свободном выгуле, - сообщили «Комсомолке» в администрации Перми. – У них не было бирок на ушах, зато были ошейники. На место выехали бригады ловцов. Будем работать и с хозяевами собак, которые их выпускали. Им грозит штраф.

Как рассказали в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", сейчас на территории микрорайона Висим работают три бригады ловцов.

- По словам опрошенных жителей, накануне в микрорайоне были замечены собаки с ошейниками, находящиеся на свободном выгуле, а также небиркованные собаки, - пояснили в службе. - Эта территория находится на особом контроле, с начала года отсюда поступило 15 заявок на отлов. В результате было отловлено 21 бесхозяйное животное.

«На моего сына набросилась целая стая!» - рассказала мама 9-летнего Егора 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку.

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии[аудио] (подробнее)