2020-03-28T11:20:53+03:00
Происшествия

«Скальпа нет, лицо обгрызано». В Перми собаки утащили женщину за гаражи и загрызли

Женщина пыталась отбиться от разъяренной стаи, снег вокруг был весь в крови [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Собаки свободно бегали по улицамСобаки свободно бегали по улицамФото: Василий Вахрин
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Около полуночи 27 марта в Мотовилихинском районе Перми на улице Клыкова в микрорайоне Висим был обнаружен труп 58-летней женщины. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело.

При виде полицейских, приехавших на вызов, собаки разбежались, оставив свою жертву.

Весь снег был в крови. Как сообщил наш источник в следствии, осмотр места происшествия показал, что женщина долго отбивалась. Но стая утащила ее за гаражи и там загрызла.

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава

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- Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук, - отметил наш источник.

Женщина была в гостях у подруги, которая жила на соседней улице. Подруги выпили. Около полуночи она возвращалась домой, когда стая на нее напала.

- Это были хозяйские собаки, которые находились в свободном выгуле, - сообщили «Комсомолке» в администрации Перми. – У них не было бирок на ушах, зато были ошейники. На место выехали бригады ловцов. Будем работать и с хозяевами собак, которые их выпускали. Им грозит штраф.

Как рассказали в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", сейчас на территории микрорайона Висим работают три бригады ловцов.

- По словам опрошенных жителей, накануне в микрорайоне были замечены собаки с ошейниками, находящиеся на свободном выгуле, а также небиркованные собаки, - пояснили в службе. - Эта территория находится на особом контроле, с начала года отсюда поступило 15 заявок на отлов. В результате было отловлено 21 бесхозяйное животное.

«На моего сына набросилась целая стая!» - рассказала мама 9-летнего Егора

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ИСТОЧНИК KP.RU

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