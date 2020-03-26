В минздраве рассказали о состоянии 10 пермяков с подтвержденным коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T18:43:17+03:00

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Screenshot instagram Оксаны Мелеховой

На карантине находятся более трех тысяч человек, в больницах - 46

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26 марта диагноз коронавирус официально подтвержден еще у пятерых жителей Пермского края. Заболели 2 мужчины и 3 женщины. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Сейчас в Прикамье 10 человек с коронавирусом.

- У 8 из них состояние удовлетворительное, - говорит внештатный эпидемиолог минздрава Кирилл Овчинников. - У 2 состояние средней тяжести. У всех пациентов положительная динамика, все находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

В Пермском крае 46 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. На карантине находится более трех тысяч человек.

До особого распоряжения в Пермском крае закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – сообщили в Правительстве Пермского края. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU