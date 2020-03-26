2020-03-26T18:43:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве рассказали о состоянии 10 пермяков с подтвержденным коронавирусом

На карантине находятся более трех тысяч человек, в больницах - 46
Виктор Правдин
Поделиться:
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Screenshot instagram Оксаны МелеховойВсего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Screenshot instagram Оксаны Мелеховой
Изменить размер текста:

26 марта диагноз коронавирус официально подтвержден еще у пятерых жителей Пермского края. Заболели 2 мужчины и 3 женщины. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Сейчас в Прикамье 10 человек с коронавирусом.

- У 8 из них состояние удовлетворительное, - говорит внештатный эпидемиолог минздрава Кирилл Овчинников. - У 2 состояние средней тяжести. У всех пациентов положительная динамика, все находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

В Пермском крае 46 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. На карантине находится более трех тысяч человек.

До особого распоряжения в Пермском крае закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – сообщили в Правительстве Пермского края. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 24 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 24 марта 2020 года: у трех пациентов официально подтвержден опасный диагноз (подробнее...)

Частные бассейны Перми закроют на карантин

Также в ближайшее время должны закрыться из-за угрозы распространения коронавируса все клубы Перми (подробнее...)

«Пожалуйста, останьтесь дома». Березниковские врачи присоединились к челленджу и попросили жителей соблюдать меры безопасности

Медики уверены, что только самодисциплина поможет в борьбе с вирусом (подробнее...)

«На меня «накашляли» в супермаркете». Могут ли пермяки пройти обследование на коронавирус, если они не выезжали за границу [аудио] (подробнее...)

Выдачу наличных в банкоматах, где можно и вносить, и снимать деньги, ограничат

В Центробанке проинформировали банки, как избежать распространения болезни (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В минздраве рассказали о состоянии 10 пермяков с подтвержденным коронавирусом
Солдат из Пермского края умер от препаратов, назначенных врачом-терапевтом
Из-за коронавируса мигрантам, оставшимся в Прикамье, продлят визу
В Пермь привезли еще один новый трамвай
Жительница Прикамья ударила мужа ножом за отказ идти домой
В Пермском крае за неделю зафиксировали три случая незаконной добычи лося
Пермская полиция разыскивает лихача, который сбил женщину на зебре и уехал
В Перми произошел пожар в отделе службы судебных приставов
Двое мужчин и три женщины. Коронавирус в Пермском крае: пять новых случаев за сутки
Пермские волонтеры подарили прохожим более 2000 ромашек
В Прикамье мужчина напал с ножом на женщину с ребенком на руках
В МВД прокомментировали информацию о полицейских рейдах в торговых центрах Перми
В Прикамье закрыли предприятие из-за вредного воздействия оборудования на сотрудников