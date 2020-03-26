2020-03-26T12:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое мужчин и три женщины. Коронавирус в Пермском крае: пять новых случаев за сутки

На карантине находится более трех тысяч человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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Диагноз коронавирус 26 марта официально подтвержден еще у пятерых жителей Пермского края. Это сообщил Роспотребнадзор. Заболели 2 мужчины и 3 женщины. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. .\

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

В Прикамье сейчас 10 случаев коронавируса. 46 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. На карантине находится более трех тысяч человек.

До особого распоряжения в Пермском крае закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – сообщили в Правительстве Пермского края. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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