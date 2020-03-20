В Перми появятся четыре специальных медучреждения для пациентов с пневмонией

20 Март 2020 2020-03-20T06:53:46+03:00

Также на заседании обсудили внедрение новых алгоритмов опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всех пациентов с таким диагнозом сначала будут обследовать на коронавирус

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В четверг, 19 марта, на заседании оперштаба было принято решение об открытии 4 специальных медицинских учреждения для больных пневмонией. Также такие учреждения откроются в Пермском крае.

- Все пациенты, имеющие диагноз пневмонии, уже обследованы на коронавирусную инфекцию. У всех вновь появляющихся также будут взяты необходимые анализы, - отметила Оксана Мелехова.

Также на заседании обсудили внедрение новых алгоритмов опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU