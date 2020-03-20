2020-03-20T06:53:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Перми появятся четыре специальных медучреждения для пациентов с пневмонией

Всех пациентов с таким диагнозом сначала будут обследовать на коронавирус
Лилия Абибулаева
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Также на заседании обсудили внедрение новых алгоритмов опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощьТакже на заседании обсудили внедрение новых алгоритмов опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В четверг, 19 марта, на заседании оперштаба было принято решение об открытии 4 специальных медицинских учреждения для больных пневмонией. Также такие учреждения откроются в Пермском крае.

- Все пациенты, имеющие диагноз пневмонии, уже обследованы на коронавирусную инфекцию. У всех вновь появляющихся также будут взяты необходимые анализы, - отметила Оксана Мелехова.

Также на заседании обсудили внедрение новых алгоритмов опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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