В Перми появятся четыре специальных медучреждения для пациентов с пневмонией
В четверг, 19 марта, на заседании оперштаба было принято решение об открытии 4 специальных медицинских учреждения для больных пневмонией. Также такие учреждения откроются в Пермском крае.
- Все пациенты, имеющие диагноз пневмонии, уже обследованы на коронавирусную инфекцию. У всех вновь появляющихся также будут взяты необходимые анализы, - отметила Оксана Мелехова.
Также на заседании обсудили внедрение новых алгоритмов опроса пациентов, которые вызывают на дом врача или «скорую» помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU