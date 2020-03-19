2020-03-19T18:46:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Принимаемые нами меры – не каникулы». Глава Пермского края обратился к родителям, чьи дети учатся из дома

По словам врио губернатора, добровольная самоизоляция минимизирует распространение коронавируса
Виктор Правдин
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Фото: instagram Дмитрий МахонинФото: instagram Дмитрий Махонин
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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин призвал родителей школьников, которые решили на время эпидемии коронавируса оставить детей на дистанционном обучении, не допускать их нахождения в торговых центрах и парках.

- Принимаемые нами меры – не каникулы для отдыха, а способ добровольной самоизоляции, чтобы минимизировать распространение инфекции, для обеспечения безопасности и здоровья жителей Прикамья, - заявил Махонин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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