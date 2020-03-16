В Перми отменят концерт группы «Rammstein»
В четверг, 19 марта, в Перми должен состояться концерт немецко-шведской группы «Rammstein». Музыканты должны были выступать на площадке УДС «Молот». Издание «Ъ-Прикамье» сообщает о том, что Центр спортивной подготовки, которому принадлежит «Молот» готовит письмо об отмене организаторам концерта.
Выступление не состоится из-за профилактических мер, принятых в целях профилактики распространения коронавируса. С 15 марта в Перми запрещены мероприятия численностью свыше 1000 человек. УДС «Молот» вмещает семь тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU