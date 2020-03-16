В Перми работает оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T13:19:43+03:00

В Перми и в крае отменили все массовые мероприятия численностью более 1000 человек Фото: архив "КП"

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Дмитрий Махонин ввел в Перми режим повышенной готовности. Дмитрий Самойлов дал распоряжение создать в городе оперативную комиссию по предотвращению распространения коронавируса.

Оперативная группа разрабатывает план мероприятий по профилактике заболевания. Частично меры профилактики уже введены.

Первой профилактической мерой стал переход школьников на дистанционное обучение.Также глава города распорядился минимизировать служебные командировки муниципальных служащих за пределы Пермского края.

Также в Перми и в крае отменили все массовые мероприятия численностью более 1000 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU