2020-03-16T13:19:43+03:00
Общество

В Перми работает оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса

Дмитрий Самойлов поставил план мероприятий по профилактике заболевания
Лилия Абибулаева
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В Перми и в крае отменили все массовые мероприятия численностью более 1000 человекВ Перми и в крае отменили все массовые мероприятия численностью более 1000 человекФото: архив "КП"
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Дмитрий Махонин ввел в Перми режим повышенной готовности. Дмитрий Самойлов дал распоряжение создать в городе оперативную комиссию по предотвращению распространения коронавируса.

Оперативная группа разрабатывает план мероприятий по профилактике заболевания. Частично меры профилактики уже введены.

Первой профилактической мерой стал переход школьников на дистанционное обучение.Также глава города распорядился минимизировать служебные командировки муниципальных служащих за пределы Пермского края.

Также в Перми и в крае отменили все массовые мероприятия численностью более 1000 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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