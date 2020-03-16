В Перми работает горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение
В Перми ввели режим повышенной готовности в связи с предотвращением распространения коронавируса.
С 16 марта школьники Перми могут перейти на дистанционное обучение. Соответственные рекомендации направило министерство образования Пермского края во все учебные заведения.
Однако решение о том, отправлять ребенка в школу или оставить дома, принимает родитель. Для детей, оставшихся дома, организуют дистанционное обучение.
Чтобы перевести ребенка на дистанционное обучение, родителям необходимо сообщить о решении в школу. Кроме того, если у родителей появляются вопросы по поводу перевода ребенка на дистанционное обучение, они могут позвонить на горячую линию. Специалисты департамента отвечают ежедневно по будням с 09:00 до 18:00. Звонки принимаются по телефону: 212-70-50.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU