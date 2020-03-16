Стало известно состояние пермяка, у которого выявили коронавирус

16 Март 2020 2020-03-16T09:22:11+03:00

Мужчина недавно прилетел из Франции

Изменить размер текста: A A

Диагноз был лабораторно подтвержден у пермяка, который вернулся 10 марта из Франции. На машине «скорой помощи» его перевозили с использованием изолирующих носилок. Сейчас он госпитализирован в отдельный бокс инфекционной больницы.

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил «Комсомольской правде», как чувствует себя мужчина, у которого нашли коронавирус.

- На данные момент, его состояние удовлетворительное. Температура 36,4. Пермяк проходит необходимое лечение, - сообщил Евгений Камкин.

У близких мужчины тоже взяли анализы. Коронавируса у них не выявлено. Они находятся на домашней изоляции. Всех с кем общался мужчина, изолировали. Подъезд, где живет семья, обработали специальными средствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики изолировали всех, с кем контактировал больной коронавирусом пермяк

У людей взяли анализы и ждут результатов[аудио] (Подробнее...)

В Пермском крае официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом

Он вернулся из Франции и сейчас проходит лечение[аудио] (Подробнее...)

В Перми госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Он во вторник вернулся из Франции [аудио] (Подробнее...)

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков[аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU