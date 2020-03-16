Стало известно состояние пермяка, у которого выявили коронавирус
Диагноз был лабораторно подтвержден у пермяка, который вернулся 10 марта из Франции. На машине «скорой помощи» его перевозили с использованием изолирующих носилок. Сейчас он госпитализирован в отдельный бокс инфекционной больницы.
Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил «Комсомольской правде», как чувствует себя мужчина, у которого нашли коронавирус.
- На данные момент, его состояние удовлетворительное. Температура 36,4. Пермяк проходит необходимое лечение, - сообщил Евгений Камкин.
У близких мужчины тоже взяли анализы. Коронавируса у них не выявлено. Они находятся на домашней изоляции. Всех с кем общался мужчина, изолировали. Подъезд, где живет семья, обработали специальными средствами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU