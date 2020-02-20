«Клевер», «Малахит», «Парма». В Перми началось голосование за название транспортной карты

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:28:31+03:00

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Пермяки могут приступать к выбору лучшего названия транспортной карты. Голосование открылось на сайте «Управляем вместе».

Из предложенных пермяками вариантов выбрали 15, за которых отдали больше всех голосов. Так, предварительный отбор прошли: «Едем с медведем», «Зеленый маршрут», «Кама-карта», «Клевер», «Малахит», «Мишка», «НЕзайцем», «Парма», «Перевозчик», «Пермская хорда», «Пермский мишка», «Поехали», «Путевка», «Самокат», «Удача».

Вариант «Пермская езда», который набрал больше всего голосов в предварительном туре, не вошел в список. В администрации Перми оценили юмор автора и подарили ему билеты в театр.

Голосование продлится до 29 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU