Автору "Пермской езды" подарили билеты в театр
В среду, 19 февраля, Людмила Гаджиева встретилась со студентом, который предложил назвать городскую транспортную карту «Пермская езда».
Оказалось, что Михаил Вшивков очень интересуется темой общественного транспорта и участвует во встречах, которые власти проводят со студентами.
В мэрии оценили юмор студента, но решили, что вариант «Пермская езда» не войдет в список итогового голосования. В качестве поощрительного приза ему подарили билеты в ТЮЗ на спектакль «Еврейское счастье»
Вариант "Пермская езда" стал самым популярным, набрав 220 лайков.
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ИСТОЧНИК KP.RU