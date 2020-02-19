2020-02-19T14:12:05+03:00
Общество

Автору "Пермской езды" подарили билеты в театр

Его пригласили на встречу с заместителем главы администрации
Лилия Абибулаева
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Вариант "Пермская езда" стал самым популярным, набрав 220 лайков. Фото: Пермь ПерваяВариант "Пермская езда" стал самым популярным, набрав 220 лайков. Фото: Пермь Первая
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В среду, 19 февраля, Людмила Гаджиева встретилась со студентом, который предложил назвать городскую транспортную карту «Пермская езда».

Оказалось, что Михаил Вшивков очень интересуется темой общественного транспорта и участвует во встречах, которые власти проводят со студентами.

В мэрии оценили юмор студента, но решили, что вариант «Пермская езда» не войдет в список итогового голосования. В качестве поощрительного приза ему подарили билеты в ТЮЗ на спектакль «Еврейское счастье»

Вариант "Пермская езда" стал самым популярным, набрав 220 лайков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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