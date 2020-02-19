2020-02-19T16:05:46+03:00
Общество

«Двусмысленных трактовок не допускаем». Чиновники не взяли «Пермскую езду» в голосование

Автору названия для транспортной карты, ставшего мэмом, подарили билеты в ТЮЗ
Вероника РАНГУЛОВА
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Эта транспортная карта пока безымянная.Эта транспортная карта пока безымянная.Фото: Василий Вахрин
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Начиналась эта история так. Чиновники предложили пермякам выбрать название для транспортной карты. Той самой, которая дает право на скидку в автобусах и трамваях и с которой все время что-то случается.

Сначала ее продавали по 50 рублей, но народ брал неохотно. Начали раздавать бесплатно: к кассам скопились огромные очереди. Кому-то как обычно не хватило, у тех, кто купил, карта постоянно «глючила» - списывала деньги без скидки или сразу за две поездки.

Пока пермяки возмущались и жаловались, чиновники устроили конкурс на лучшее название для проездного. Например, в Москве такая карточка называется «Тройка», в Питере – «Подорожник».

«Вариант слегка не доработан»

В течение недели нужно было присылать свои, пермские, варианты на портал «Управляем вместе». Мишка, Пермишка, Кама, Урал, Зеленка, Поехали, Транспорт-Транспорт, Ошибка валидатора и куча других названий.

Но больше всех лайков набрал вариант – «Пермская езда». И тут же попал в обзор новостей шоу «Вечерний Ургант».

- Мне кажется, этот вариант слегка не доработан, - пошутил Иван Ургант. - Как человек должен сказать: «женщина, вы либо билет предъявите, либо…»?

Однако чиновники уже сказали, что «Пермскую езду» на голосование не возьмут.

- Отметим, что пока люди просто оставляют свои варианты, возможность оставлять лайки является просто элементом интерактива на сайте, - сообщили в администрации Перми. - Для второго тура, он пройдет с 20 по 26 февраля, будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений. Пермякам напоминают, что выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью.

Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал.

«Шутку мы оценили»

Тем не менее, сказали чиновники, шутку автора «Пермской езды» они оценили. Им оказался студент Михаил Вшивков:

- Михаила пригласили на встречу с заместителем главы администрации Перми Людмилой Гаджиевой. Оказалось, что Михаил интересуется темой общественного транспорта и является активным участником встреч и обсуждений, которые городские власти проводят с представителями студенческого сообщества.

В список вариантов для итогового голосования «Пермская езда» не войдет, но было принято решение подарить автору небольшой поощрительный приз – билеты в театр юного зрителя на спектакль «Еврейское счастье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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