Стало известно, когда закроют железную дорогу в центре Перми

- АО «РЖД» и Пермская пригородная компания прекращают движение на участке Пермь-I-Пермь-II уже со следующей недели, - сообщил «Комсомолке» в субботу, 25 января, пресс-секретарь министерства транспорта Пермского края Андрей Федосеев. - Все перевозки со стороны главного направления будут осуществляться до конечной станции Пермь-II, а со стороны Горнозаводского направления - до Перми-I.

Напомним, приказ о закрытии железнодорожных путей на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II Министерство транспорта России подписало еще 24 декабря. Но конкретные сроки, когда именно движение поездов и электричек по этому участку будет закрыто, должны были решить в РЖД.

Решение принималось ровно месяц. За это время пермяки, которые пользуются электричками, написали несколько обращений с требованием не закрывать горнозаводскую ветку. Они считают, что ликвидация движения электричек на этом участке усложнит жителям Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов возможность добираться до центра города.

Краевые власти собрались заменить железнодорожное движение вдоль набережной Камы скоростным трамваем. Но трамвайные пути, по планам, должны появиться в 2022 году.

Тем временем в Перми были организованы новые автобусные маршруты. В частности, автобусы №2, соединяющий станции Пермь-2 и Пермь-1, №3 – от завода Шпагина до Нагорного, и №51- от Монастырской до Компроса.

- При этом мы договорились с городской администрацией о том, что при предъявлении билета на пригородный железнодорожный транспорт проезд для пассажиров этих маршрута является бесплатным, - пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Автобусный маршрут №77 будет продлен до вокзала станции «Левшино». А со второго квартала 2020 года в Орджоникидзевском районе планируется организовать дополнительный автобусный маршрут № 24 «Автопарк-Площадь Дружбы» для разгрузки автобусов, соединяющих микрорайоны Голованово и Левшино с центром Перми.

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