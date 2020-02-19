2020-02-19T09:35:02+03:00
Звезды

«А как в сокращенном варианте?». Иван Ургант посмеялся над транспортной картой «Пермская езда»

По мнению телеведущего, вариант не доработан [Видео]
Лилия Абибулаева
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Итоги конкурса будут подведены в конце февраля. Фото: Группа "Вечерний Ургант"Итоги конкурса будут подведены в конце февраля. Фото: Группа "Вечерний Ургант"
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В Перми вовсю идет конкурс за лучшее название пермской транспортной карты. Жители города активно голосуют на сайте «Управляем вместе». Пермяки стараются проявлять фантазию.

Напомним, в Перми объявили конкурс на лучшее название, победитель которого получит возможность три месяца бесплатно кататься на автобусах и трамваях. Свой вариант уже оставили больше тысячи пермяков. В числе предлагаемых названий - «Выручайка», «Поехали», «Попутная», «Транзитка», «Экономка», «Телепорт», Perm pass.

Лидирует же вариант «Пермская езда». Благодаря необычному сочетанию, на этот вариант обратил внимание известный телеведущий Иван Ургант.

Иван Ургант посмеялся над транспортной картой Пермская езда .Каждый вечер с понедельника по пятницу за полчаса до полуночи Иван Ургант провожает этот день вместе с вами. С хорошим настроением, хорошей музыкой и теми людьми, которые ему интересны.Кино, спорт, новые гаджеты, искусство Что происходит в стране и в мире? Актуальные герои, обсуждение событий дня и новая музыка!

В обзоре новостей в шоу «Вечерний Ургант» Иван посмеялся над оригинальностью пермяков и отметил, что вариант не доработан.

-Мне кажется этот вариант слегка не доработан, как человек должен сказать, женщина вы либо билет предъявите, либо…Однако, чиновники заявили, что уже не будут рассматривать этот вариант», – пошутил Иван Урагант.

Также в числе лидеров «Зеленая миля» и «Обдираловка».

Но им не суждено стать официальными названиями транспортной карты.

- Будут выбраны названия, не допускающие двусмысленной трактовки, - сообщили в пермской мэрии.

Итоги конкурса будут подведены в конце февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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