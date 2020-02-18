«За ребенка не заплатить, бесплатно не получить». Четыре проблемы пермских транспортных карт

В Перми объявили конкурс на лучшее название для транспортной карты. Победитель получит возможность три месяца бесплатно кататься на автобусах и трамваях. Поэтому в конкурсе приняли участие уже около тысячи пермяков. В числе предлагаемых названий - «Попутная», «Транзитка», «Экономка», «Медвежонок», «Телепорт», Perm pass, «Потапыч»… Итоги конкурса будут подведены в конце февраля.

Пока же у безымянной транспортной карты выявился ряд проблем, с которыми к нам обратились наши читатели.

Кондукторы отказываются принимать

На окнах некоторых автобусов висит надпись: «Проезда по банковским картам нет». Что ж, их право. До середины июля перевозчики, не заключившие новые контракты с департаментом дорог и транспорта, могут не принимать для оплаты банковские карты. Но вот транспортные карты они принимать обязаны.

На практике же кондукторы зачастую отказываются это делать. То у них валидатор не работает, то ссылаются на то, что за билеты, проданные по безналичному расчету, им не платят зарплату. А перевозчики на условиях анонимности признаются, что некоторые запчасти покупают исключительно за «живые» деньги, полученные с продажи билетов. Поэтому и не поощряют кондукторов принимать транспортные карты. Тем более за наличный расчет проезд на 2 рубля дороже, и за месяц набегает солидная сумма.

Поэтому в «Гортрансе» создали контрольно-ревизорскую службу, которая проверяет работу кондукторов: исправны ли у них валидаторы, принимают ли транспортные и банковские карты, не требуют ли наличные деньги.

И в департаменте транспорта предлагают пермякам: если у вас не приняли к оплате транспортную карту, запишите номер автобуса и звоните по телефону 250-25-50.

- Но если возникают проблемы, что карта не считывается ни одним валидатором, необходимо обратиться в МКУ «Гортранс», чтобы разобраться в причине, - отметили в ведомстве. - Если баланс карты положительный, то возможны единичные случаи брака самой карты. В таком случае карта будет заменена бесплатно, а деньги перенесены со старой на новую.

Бесплатно карты больше не выдают

Акция по бесплатной выдаче транспортных карт закончилась. Власти и не скрывали, она была введена для того, чтобы стимулировать спрос и люди максимально быстро приобрели карты. Напомним, в магазинах «СемьЯ» можно было получить транспортную карту, оплатив стоимость пяти поездок. Сама же карта обходилась бесплатно. За 10 дней этой возможностью воспользовались около 32 тысяч пермяков. Кстати, всего, начиная с 1 декабря, горожане приобрели 60 тысяч карт.

С 16 февраля получить бесплатную карту в сети магазинов «СемьЯ» уже нельзя. Но их по-прежнему можно купить за 50 рублей в 37 отделениях Почтобанка и Центральных кассах. Также к этим пунктам добавились газетные киоски, отмеченные специальным стикером, и кассы автовокзала. Всего в Перми действуют 148 мест продажи транспортных карт.

По карте невозможно заплатить за ребенка

Планировалось, что по транспортной карте можно будет оплатить до 10 поездок в одном автобусе. Но пока, если вы едете с ребенком, заплатить за него с помощью своей карты нельзя. Валидатор не срабатывает. Так что за ребенка надо платить или наличными деньгами, или покупать ему отдельную карту. А если у вас двое детей, то карта нужна каждому. Кстати, к банковской карте это не относится. Ею можно заплатить хоть за весь автобус.

Как рассказали в департаменте транспорта, ограничение по количеству поездок действует временно, чтобы предотвратить сбои в системе. По итогам февраля работу всей системы безналичной оплаты проанализируют, и в будущем это ограничение снимут. Но это произойдет явно не с 1 марта.

Мало пунктов, где можно пополнять баланс

Чтобы пополнить баланс транспортной карты или выбрать нужный тариф, необходимо обращаться все в те же отделения Почтобанка и Центральных кассах. А их всего 37 на весь город.

Но можно пополнить карту и через банкоматы Сбербанка, выбрав поочередно раздел «Платежи и переводы», регион «Пермский край» и в разделе «Товары и услуги» - строчку «Транспорт».

Есть также вариант - пополнить баланс через Сбербанк-онлайн, выбрав в меню пункт «Платежи и переводы», а затем строчку «Транспорт».

В перспективе транспортные карты можно будет пополнять в личном кабинете сайте edem.permkrai.ru по номеру карты.