2020-01-20T19:49:20+03:00
Происшествия

В Перми заканчивают чинить теплотрассу, из-за которой в мини-отеле погибли люди

Тепло в дома обещают дать до ночи
Андрей МАТЛИН
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Трагедия в "Карамели". Фото: сайт правительства Прикамья.Трагедия в "Карамели". Фото: сайт правительства Прикамья.
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Коммунальная катастрофа, унесшая сегодня ночью, в понедельник, жизнь пятерых постояльцев мини-отеля «Карамель», расположенного в подвальном помещении пятиэтажки на улице Советской Армии, 21, имела последствия также и для жителей многоэтажек, расположенных в том же микрорайоне.

В связи с прорывом теплотрассы, из-за чего был затоплен подвал, многие дома остались без тепла.

Как сообщили в Пермской сетевой компании, работы на тепловой сети в Индустриальном районе Перми будут завершены в течение полутора часов.

- Работы на тепловой сети диаметром 400 миллиметра по улице Советской Армии в Индустриальном районе Перми завершатся к 21.30 20 января, после чего начнется заполнение системы теплоносителем, - сообщили в этой компании. - Отопление в 25 жилых домов подается со сниженными параметрами. К 22.30 теплоснабжение будет полностью восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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