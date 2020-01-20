2020-01-20T16:14:15+03:00
Происшествия

Следователи опубликовали видео из мини-отеля Перми, где погибли пять человек

Помещение до сих пор частично затоплено
Елена КОНОВА
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Кадр с видео, которое опубликовал СК РФКадр с видео, которое опубликовал СК РФ
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На канале в youtube Следственного комитета РФ опубликовали видео из мини-отеля "Карамель", где ночью 20 января погибли пять человек, а еще шесть - получили ожоги. На кадрах видно, что на полу все еще вода, в некоторых комнатах сохранился пар. Также на видео попала обезображенная после ЧП мебель.

Напомним, что ночью 20 января прорвало трубу у пятиэтажки на улице Советской Армии. Кипяток хлынул в номера мини-отеля, который располагался в цокольном этаже дома. Люди оказались отрезаны от выхода перегретым паром - они вставали в горячую воду, получали болевой шок и падали в кипяток.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

Погибли четверо взрослых и ребенок, среди погибших - 44-летняя жительница Соликамска и ее 4-летняя дочка. Еще шесть человек получили ожоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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