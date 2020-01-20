Владельцы пермского хостела, где заживо сварились люди, должны были оборудовать эвакуационный выход до 20 февраля

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:30:54+03:00

Гостиница может размещаться только в нежилых помещениях, а подвал - как раз такое помещение. Фото: Василий Вахрин

Незадолго до трагедии к ним в мини-отель приходили с проверкой от МЧС

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Ночью 20 января в Перми пять человек погибли в мини-отеле «Карамель», который затопило кипятком. Сейчас следователи разбираются, на каком основании в подвале жилого дома функционировал частный отель.

- Подчеркну, что «Карамель» функционировала как гостиница, а по закону гостиничная деятельность не требует лицензии, - сообщил источник в силовых структурах. - Гостиница может размещаться только в нежилых помещениях, а подвал, по сути, как раз такое помещение. Кроме того, в России действует заявительный порядок открытия бизнеса для таких объектов, то есть не требуются лицензия и разрешительные документы. Кроме того, в данном случае не требовалось и согласие жильцов этого дома.

То есть владельцы мини-отеля зарегистрировали ИП и начали работать. МЧС приходило к ним с проверками и вынесло предписание об устранении нарушений: не был оборудован эвакуационный выход. Нарушение владельцы отеля должны были устранить до 20 февраля.

Добавим, что в больницах остаются еще трое пострадавших при ЧП в мини-отеле.

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ИСТОЧНИК KP.RU