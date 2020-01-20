В Перми во время ликвидации ЧП в пермской гостинице пострадали сотрудники службы спасения

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:19:07+03:00

От госпитализации они отказались

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Ночью 20 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В мини-отеле на улице Советской Армии прорвало трубу, постояльцев залило кипятком.

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Во время ликвидации ЧП термические ожоги получили двое спасателей. Сотрудники службы спасения от госпитализации отказались.

Кроме того, три человека доставлены в больницу. Это 33-летняя Мария У., 35-летний Олег У. и 28-летний Эдуард М. У всех сильные ожоги, врачи борются за их жизнь. Женщина в тяжелом состоянии, оба мужчины в состоянии средней тяжести. 5 человек погиби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU