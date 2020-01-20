2020-01-20T09:19:07+03:00
Происшествия

В Перми во время ликвидации ЧП в пермской гостинице пострадали сотрудники службы спасения

От госпитализации они отказались
Лилия Абибулаева
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Они получили термические ожогиОни получили термические ожогиФото: Василий Вахрин
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Ночью 20 января в Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В мини-отеле на улице Советской Армии прорвало трубу, постояльцев залило кипятком.

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Во время ликвидации ЧП термические ожоги получили двое спасателей. Сотрудники службы спасения от госпитализации отказались.

Кроме того, три человека доставлены в больницу. Это 33-летняя Мария У., 35-летний Олег У. и 28-летний Эдуард М. У всех сильные ожоги, врачи борются за их жизнь. Женщина в тяжелом состоянии, оба мужчины в состоянии средней тяжести. 5 человек погиби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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