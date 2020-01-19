2020-01-19T12:01:07+03:00
Происшествия

"Вцепилась в лицо". В Перми на мужчину напала бездомная собака

Его увезли в стоматологическую поликлинику
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Мужчина получил серьезные травмыМужчина получил серьезные травмыФото: Василий Вахрин
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В Перми произошел очередной случай нападения бродячей собаки на человека. Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, вечером 18 января 29-летний мужчина шел в районе улицы Восстания, 13. При неизвестных обстоятельствах на него напала бродячая собака.

- Она покусала его лицо и руки, - сообщил собеседник. - Его увезли в стоматологическую поликлинику на Братьев Игнатовых.

Напомним, в последние несколько месяцев в Перми то и дело собаки кусают прохожих. Так, осенью стая напала на семилетнего мальчика. С него практически сняли скальп. Ребенок долго лежал в больнице и лишь недавно отправился домой. Город, кажется, разделился на два лагеря: одни считают, что всех бездомных псов надо "убрать". Другие утверждают, что служба отлова забирает только доверчивых собак, а самые агрессивные особи остаются на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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