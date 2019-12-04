Прокуратура проведет проверку после стрельбы в Перми

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-04T12:01:19+03:00

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Прокуратура Орджоникидзевского района проведет проверку незаконного использования оружия 50-летним мужчиной, который устроил стрельбу на Гайве.

Напомним, ЧП произошло рано утром 4 декабря. 50-летний пермяк в состоянии наркотического опьянения застрелил 50-летнюю местную жительницу и ранних двух мужчин.

- Прокуратура проверит работу органов полиции и Росгвардии в части контроля за оборотом оружия, организации охраны общественного порядка, схемы патрулирования улиц, а также проведения профилактической работы с населением, относящейся к группе риска, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Орджоникидзевского района.

Мужчину задержали. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU