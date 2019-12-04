«Недавно у нее умер брат». Что говорят соседи женщины, погибшей при стрельбе в Перми

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-04T11:22:31+03:00

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Рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП – пермяк на Гайве вышел на улицу и начал стрелять по прохожим. Погибла женщина, которая проходила мимо, ранен сотрудник Росгвардии.

Мы нашли дом, в котором жила погибшая пермячка, 50-летняя Елена. Он находится на улице Уральская. Соседи рассказали, что женщина переехала оттуда лет 5 назад – после того, как у нее умерла мама, квартиру решили продать. А недавно у Елены не стало и брата.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после ЧП на Гайве. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что пермяк, открывший стрельбу, ранее уже был судим. Утром 50-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял ружье и открыл стрельбу в своей же квартире, а потом вышел на улицу и стал беспорядочно стрелять. Мужчину задержали.

Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, в ту ночь мужчина принял наркотики и, предположительно, думал, что находится в видеоигре. Сейчас следователи выясняют, откуда у него было ружье.

Чуть не пострадал таксист, 35-летний многодетный отец Артем Р., ему удалось увернуться от пули.

У погибшей остался сын, он уже выехал в Пермь и направляется в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU