"Палил по прохожим без разбора". Пермяк устроил стрельбу на улице. Погибла одна женщина

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-04T07:29:33+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми рано утром 4 декабря произошло ЧП. Неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомолки», что пермяка, который устроил стрельбу, задержали. Он не представляет угрозы жителям Перми.

По словам очевидцев, в происшествии есть погибшие. Эта информация пока уточняется.

Местные жители сообщают, что слышали ночью выстрелы.

- Проснулся В 4:30 от женского крика,прогремели пару выстрелов, в минут 55 приехали полицейские с автоматами и убежали в сторону общежития,со словами "Стой,Полиция,Стрелять буду". После этого произошли выстрелы,видимо задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU