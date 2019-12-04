Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на Перми, где неизвестный открыл огонь по прохожим

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-04T10:03:26+03:00

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Рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе произошло ЧП. Неизвестный пермяк устроил стрельбу по прохожим.

50-летний мужчина застрелил мимо проходящую 50-летнююю женщину. Она погибла до прибытия бригады «скорой помощи».

Злоумышленника удалось задержать сотрудникам Росгвардии. Его передали в отдел полиции, в отношении него проводятся следственные действия.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений».

В следственном комитете сообщили, что пермяк, открывший стрельбу, ранее уже был судим. Утром 50-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял ружье и открыл стрельбу в своей же квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU