Источник: на одежде пропавшей пермячки нашли следы зубов собак

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-26T12:41:24+03:00

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80-летнюю пенсионерку Алевтину Анатольевну ищут с 9 октября. Она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в логу у элитного ЖК в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию.

Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку растерзали собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.

- Если экспертиза установит наличие собачьей слюны на фрагментах одежды и человеческих останков, тогда, увы, можно будет с уверенностью сказать, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак, - сообщили в ведомстве. - По камерам видно, что за ней шла целая стая.

Сын женщины рассказал, что недалеко от могилы собаки нашли курточку. Она была местами порвана и в крови. Недалеко лежали шапка, кофта и юбка. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что на найденной одежде нашли следы собачьих зубов.

- Также обнаружили несколько костей. Пока известно то, что они принадлежат человеку, - отметил источник.

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В Перми женщину загрызли собаки на могиле ее пекинеса. В Мотовилихинском районе 9 октября из дома ушла 80-летняя женщина и пропала — после оказалось, что женщину растерзали дикие собаки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU