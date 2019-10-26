Источник: на одежде пропавшей пермячки нашли следы зубов собак
80-летнюю пенсионерку Алевтину Анатольевну ищут с 9 октября. Она пошла на могилу своего пекинеса, которая находится в логу у элитного ЖК в Мотовилихинском районе. Домой пенсионерка не вернулась, и ее сын Дмитрий обратился в полицию.
Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионерку растерзали собаки. Позже и в пресс-службе СУ СКР заявили, что следователи также рассматривают эту версию.
- Если экспертиза установит наличие собачьей слюны на фрагментах одежды и человеческих останков, тогда, увы, можно будет с уверенностью сказать, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак, - сообщили в ведомстве. - По камерам видно, что за ней шла целая стая.
Сын женщины рассказал, что недалеко от могилы собаки нашли курточку. Она была местами порвана и в крови. Недалеко лежали шапка, кофта и юбка. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что на найденной одежде нашли следы собачьих зубов.
- Также обнаружили несколько костей. Пока известно то, что они принадлежат человеку, - отметил источник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак. Следователи возбудили уголовное дело (подробнее)
«Поворачиваться спиной к собакам нельзя». После нападения на женщину в Перми кинолог советует, как себя вести при встрече со стаей. Но поведение бродячих собак всегда непредсказуемо, предупреждает эксперт (подробнее)
В Перми женщину загрызли собаки на могиле ее пекинеса. В Мотовилихинском районе 9 октября из дома ушла 80-летняя женщина и пропала — после оказалось, что женщину растерзали дикие собаки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU