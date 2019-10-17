2019-10-17T18:20:34+03:00
Происшествия

Следователи о деле с растерзанной собаками пермячкой: "Это действительно странная ситуация"

А жители окрестных домов говорят, что бродячие собаки тут не редкость
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Вечером 17 октября у новостроек Мотовилихинского района собрались волонтеры поискового отряда, полицейские и следователи. Они ищут пропавшую еще 9 октября пенсионерку. Предположительно, это именно ее растерзали бродячие собаки.

Напомним, источник, близкий к ситуации, сообщил, что неделю назад стая собак напала на женщину, утащила в лог и растерзала. Сын пенсионерки сообщил в полицию о пропаже матери. И, по словам источника, основная версия, которую рассматривают следователи, это нападение на пермячку стаи собак.

- В ходе проведения широкомасштабной поисковой операции с участием сотрудников полиции, следователей-криминалистов и волонтеров в логу, расположенном на территории Мотовилихинского района города Перми, были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. - При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак.

Пока не известно, попал ли момент с нападением на камеры видеонаблюдения, которые установлены на домах, рядом с которыми случилось ЧП. Следователи продолжают изымать видео с камер, опрашивать сотрудников ТСЖ и местных жителей.

- Это действительно странная ситуация, - сказал один из следователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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