Похоронили спустя семь лет: родные простились с супружеской парой, которая долгое время пролежала в салоне машины на дне Камы

Криминального следа в трагедии, произошедшей с супругами, следователи не нашли Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Пермском крае похоронили супружескую пару, которая семь лет пролежала в утонувшем автомобиле на дне Камы. Об этом корреспонденту "КП" рассказал брат трагически погибшей девушки.

Семь лет под водой

Напомним, эта страшная трагедия случилась в марте 2014 года, когда супруги Екатерина и Сергей Пищальниковы по пути к друзьям решили сократить путь и на свой страх и риск выехали на лед, чтобы добраться до другого берега Камы. Легальная переправа между Юго-Камским и Оханском появилась в 2012 году, но люди не сразу начали ездить по разрешенному льду. Многие передвигались по привычке - по всей широте замерзшей реки, на авось, по колеям и промоинам на льду, на свой страх и риск. Так решили сделать и Екатерина с Сергеем, но случилось страшное: лед под легковушкой треснул, в считанные секунды салон наполнился водой, и ВАЗ ушел на дно. А в ней и родители двух ребятишек семи и восьми лет.

Место, где утонула машина супругов Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Свидетелями произошедшего стали несколько рыбаков и люди, стоявшие у переправы. Рыбак, находившийся ближе всех, услышал рев мотора, а когда повернул голову на звук, успел увидеть только блеск фар, машина ушла под воду моментально.

Искала до самой смерти

- На следующий день после произошедшего на место приехали полицейские и сотрудники МЧС, - рассказывает житель Оханска. - Рыбак не мог показать точное место, так как плохо ориентировался в русле реки, да и нужной техники у сотрудников не оказалось, поэтому поиски решили отложить. Когда мама погибшей девушки Галина поняла, что на помощь госслужб надежды нет, она сама пыталась организовать поиски. Обращалась в частные конторы, но с нее просили баснословные деньги, порядка миллиона рублей. Галина занал, что у меня есть катер с гидролокатором. Мы вместе прошерстили весь участок вплоть до устья реки Очер и нашли подозрительный объект на глубине 11 метров. Лодкой это быть не могло, ее бы унесло течением, к тому же я точно знали, что на этом участке лодки не тонули. Но на этом моя помощь иссякла, нужны были водолазы и техника. Я передал Галине координаты места, а после поисков женщина простыла, серьезно заболела.

Общая протяженность переправы Юго-Камский – Оханск составляет 2 километра 700 метров Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Смерть Кати для Гали стала ужасным потрясением, - рассказывает тетя погибшей Екатерины Любовь. - Она с нами редко делилась своими переживаниями, но когда мы встречались, на ней лица не было. Как-то в разговоре она сказала, что Катя была беременна, по-моему, на четвертом месяце, так ли это на самом деле, мы достоверно не знаем. С этими поисками она себе все здоровье угробила, а почти три года назад она умерла в больнице, так и не похоронив дочь.

После смерти Галины поисками пытались заняться ее сыновья - братья погибшей Екатерины - Александр и Павел, но в помощи им также везде отказывали. Только спустя шесть лет местный рыбак Владимир Вольский согласился помочь. Ему передали координаты, где может находиться машина, он отправился на место, нашел затонувший автомобиль и даже сфотографировал регистрационные номера А 632. Именно такие были у ВАЗа утонувшей семейной пары. Об этом рыбак написал в соцсетях, «Комсомолка» поговорила с ним и написала заметку, разыскав потом родственников исчезнувшей пары.

Затонувший автомобиль. Фото: Владимир В.

Для подъема использовали подводные парашюты

А 9 июня в Оханском районе прошла спецоперация по подъему утонувшей легковушки. На берегу собралось много людей: полиция, местные жители, братья погибшей. Братья решили не брать отца на поиски, чтобы лишний раз не подрывать его без того тяжелое состояние. Большинство людей знали, что происходит, а другие спрашивали, а когда получали ответ, говорили: «Ужас, что, действительно, семь лет лежали на дне? А почему их так долго не доставали?»

Проходили мимо и семьи с детьми, и когда любопытные ребятишки пытались рассмотреть, что происходит на берегу, родители тут же уводили их прочь.

- Машина находилась на глубине 11 метров, тел в салоне мы не увидели, так как прозрачность воды была практически нулевая, и все работы проводили на ощупь, - рассказали дайверы, которые подцепляли лежащую на дне легковушку тросами. – Машина была заилена и что-то рассмотреть сквозь стекла было практически невозможно. Она лежала колесами вверх. Двери и капот были покрыты коррозией и расслоились. Лобового стекла не было.

Водолазы крепят подводные парашюты к затонувшей машине

По словам специалистов, подобной технологии еще ни разу не применяли в истории Пермского края.

- Если за шесть лет никто не смог поднять, значит, такие технологии не применяли, - объясняет дайв-мастер Максим Пивоваров. - Сделали мы это в два этапа: сначала машину перевернули, потом зацепили ее за колеса и только начали поднимать на поверхность. Чтобы не потерять «содержимое», находившееся в салоне – а там, по всей вероятности, находились останки супругов – мы использовали сетку.

Неоценимую помощь в проведении этой спецоперации оказало пермским специалистам Русское географическое общество. Оно предоставило дайверам уникальное оборудование - специальные подводные подъемные парашюты для того, чтобы поднимать груз со дна водоема.

Дайверы тщательно проверяют оборудование перед погружением Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Технология этого оборудования в том, что мешок грузоподъемностью несколько тонн присоединяется к объекту и наполняется воздухом, после этого машина приподнимается в воде и ее можно транспортировать в сторону берега, - объясняют дайверы.

Тела отправили на экспертизу

После того как машину максимально отбуксировали к берегу, и она подошла к суше метров на пять, на берег пригнали УАЗик. Стропами зацепили «десятку» и попытались выдернуть ее из воды, но стропы лопнули и все пришлось повторять сначала.

Подогнали вторую машину - внедорожник Toyota и попытались выдернуть уже с помощью двух машин, но тоже не получилось. И только с помощью третьего авто легковушку максимально подтянули к суше, а уже на берег ее вытянул трактор. В этой операции принимали активное участие Павел и Александр - братья погибшей Екатерины. Они и троса цепляли, и машину вскрывали с помощью лома несмотря на то, что все это для них было морально тяжело. Затем остатки тел увезли на судмедэкспертизу. Специалистом предстояло выяснить, носила ли смерть погибших криминальный характер, а также, была ли Катя в положении.

Похоронили спустя семь лет

Брат трагически погибшей молодой женщины Павел рассказал корреспонденту "КП", что вместе с родными они похоронили Катю на родине, в Юго-Камске, ее супруга похоронили отдельно, где именно Павел не уточнил.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку каких либо сведений об обстоятельствах указывающих на совершение преступления в отношении погибших не установлено, - рассказал "КП" заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР Федор Лимпинский. - По результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении останков погибшей, данных о том, что она находилось в состоянии беременности, не получено.

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