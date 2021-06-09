Дайверы поднимают машину со дна Камы, в салоне которой находились супруги: онлайн трансляция

Машина с молодой парой утонула в Каме семь лет назад. Фото: Борис Меркушев

В эти минуты в Оханском районе на реке Каме водолазы попытаются достать автомобиль ВАЗ, утонувший здесь весной 2014 года. В нем находилась семейная пара Сергей и Екатерина Пищальниковы.

Напомним, это трагическая история произошла больше 7 лет назад в поселке Юго-Камский. Так или иначе о ней слышал, наверное, каждый местный житель.

Молодые супруги Сергей и Екатерина Пищальниковы поздним вечером 26 марта 2014 года на своем ВАЗ-2110 поехали в гости к друзьям из поселка Юго-Камский в город Оханск. Путь решили сократить и поехали через Каму, лед на реке уже был тонкий. Машина супругов пересекла остров, который находится на середине реки и подъезжала к Оханску, как вдруг провалилась и ушла под лед. Свидетелями произошедшего стали несколько рыбаков и люди, стоявшие у переправы. Все произошло мгновенно, помочь им никто не смог. Подробнее можно прочитать тут.

Водолазы сделали свое дело и уже высадились на берег. Сейчас утонувшую машину буксируют на моторной лодке, путь к суше усложняют сильный ветер и течение. На берегу уже стоят полицейские и родственники погибшей молодой пары.

Дайверам удалось осуществить задуманное, они прикрепили тросы и специальные водные парашюты к автомобилю и подняли его на поверхность. Машину буксировали на лодке и максимально приблизили к берегу. Затем, трактор вытащил машину из воды на берег.

- По предварительной информации, останки мужчины находятся на переднем сидении, останки женщины сзади, - рассказал источник «КП». Сидение, на котором она сидела, видимо, сгнило и останки провалились

Сейчас на месте ждут следователей и экспертов из Перми. Они проведут осмотр машины и извлекут останки погибших.

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