«Шесть лет не можем их похоронить». Родственники молодой пары, утонувшей в 2014 году на Каме, уверены, что тела погибших до сих пор в машине

Родные погибшей Екатерины рассказали, что она могла быть беременна. Фото предоставлено источником «КП»

- Катя? Пищальникова? Конечно, помню. Ужасная смерть, их с супругом ведь до сих пор не похоронили, тела так и не нашли. Жалко очень, ведь они совсем молодые были, - рассказывает жительница поселка Юго-Камский Тамара Петровна.

Трагедия

В поселке Юго-Камский нет ни одного человека, кто не знает о трагедии, произошедшей с Екатериной Пищальниковой и ее супругом Сергеем. Поздним вечером 26 марта 2014 года на недавно купленном ВАЗ-2110 молодая пара поехала в гости к друзьям из поселка Юго-Камский в город Оханск.

Поселок и город разделяет Кама, дорога в обход реки занимает не один час, поэтому летом местные жители перемещаются на пароме, а зимой по ледовой переправе. Легальная переправа между Юго-Камским и Оханском появилась в 2012 году, но люди не сразу начали ездить по разрешенному льду, многие передвигались по привычке - по всей широте замерзшей реки, на авось, по колеям и промоинам на льду, на свой страх и риск. Так решили сделать и Екатерина с Сергеем.

Легальная ледовая переправа, соединяющая поселок Юго-Камский и город Оханск, появилась в 2012 году Фото: Виктор Правдин

- В день трагедии лед на переправе был уже совсем тонким, - вспоминает местная жительница. - Машина супругов уже пересекла остров, который находится на середине реки и подъезжала к Оханску, как вдруг провалилась и ушла под лед. Свидетелями произошедшего стали несколько рыбаков и люди, стоявшие у переправы. Рыбак, находившийся ближе всех, услышал рев мотора, а когда повернул голову на звук, успел увидеть только блеск фар, машина ушла под воду моментально.

Родственники погибших рассказали, что тела Екатерины и Сергея все еще не найдены, и они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Поиски

Самое активное участие в поисках затонувшей машины принимала мама погибшей Екатерины Галина. К несчастью, около полутора лет назад женщина скончалась, и как в действительности проходили поиски, узнать уже не получится. В полиции и следственном комитете сообщили, что не могут оперативно дать комментарий, так как дело уже в архиве, и попросили написать официальный запрос, что мы и сделали.

Место, где утонула машина супругов Фото: Виктор Правдин

Возможно ли, что тела погибших вот уже 6 лет лежат в машине на дне реки и их никто не ищет? Что водолазы никак не могли найти затонувшую технику, а простой рыбак с эхолотом смог это сделать буквально с первой попытки? И что спустя столько времени реальной спасательной операции никто не предпринимал. За ответами мы отправились в Юго-Камск, где поговорили с местными жителями и родственниками погибшей Екатерины.

- На следующий день после произошедшего на место приехали полицейские и сотрудники МЧС, - на условиях анонимности рассказывает житель Оханска. - Рыбак не мог показать точное место, так как плохо ориентировался в русле реки, да и нужной техники у сотрудников не оказалось, поэтому поиски решили отложить. Когда мама погибшей девушки поняла, что на помощь госслужб надежды нет, она сама пыталась организовать поиски. Обращалась в частные конторы, но с нее просили баснословные деньги, порядка миллиона рублей. Тогда она обратилась за помощью к нам. Мы вместе прошерстили весь участок вплоть до устья реки Очер, благо в доступности был катер с гидролокатором. Нашли подозрительный объект на глубине 11 метров. Лодкой это быть не могло, ее бы унесло течением, к тому же мы точно знали, что на этом участке лодки не тонули. Но на этом наша помощь иссякла, нужны были водолазы и техника. Мы передали Галине координаты места, а что было дальше, мне неизвестно. Знаю только, что после поисков женщина простыла и серьезно заболела.

Общая протяженность переправы Юго-Камский – Оханск составляет 2 километра 700 метров Фото: Виктор Правдин

- Смерть Кати для Гали стала ужасным потрясением, - рассказывает тетя погибшей Екатерины Любовь. - Она с нами редко делилась своими переживаниями, но когда мы встречались, на ней лица не было. Говорила, что обращалась куда только можно, но в помощи ей по разным причинам отказывали. За четыре года водолазы были у нас всего 2-3 раза, ничего не нашли и больше никто не приезжал. Галя просила помощи у местных, ездила в Пермь, но все бестолку. Как-то в разговоре она сказала, что Катя была беременна, по-моему, на четвертом месяце, так ли это на самом деле, мы достоверно не знаем. С этими поисками она себе все здоровье угробила, а полтора года назад она умерла в больнице, так и не похоронив дочь.

Дом тети и дяди погибшей Екатерины. Фото: Виктор Правдин

После смерти Галины поисками пытались заняться ее сыновья - братья погибшей Екатерины - Александр и Павел, у них были на руках координаты места, которое передали Галине, но в помощи им также везде отказывали. Только спустя шесть лет местный рыбак Владимир Вольский согласился помочь. Ему передали координаты, он отправился на место, нашел затонувший автомобиль и даже сфотографировал регистрационные номера.

На снимке видно, что двери машины закрыты. Фото: Владимир В.

- Легковушка находится примерно в 300 метрах от берега на глубине 11 метров, - рассказывает Владимир. - Родственники подтвердили, что эти номера были на машине погибших. Я сделал несколько фотографий с помощью мощного эхолота, на кадрах видно, что двери машины закрыты, думаю, что тела до сих пор могут находиться в машине.

- Конечно, в машине, где им еще быть? - утверждает брат погибшей Екатерины Александр. - Нам с бабушкой приснился один и тот же сон. В нем все произошло так, как в жизни: сестра с мужем едут по переправе, лед трескается, и они тонут. А я как будто стою рядом и вижу все своими глазами. Вот только сейчас не вспомнить, этот сон снился до или после трагедии, столько уж лет прошло. Меня поражает, что за все шесть лет водолазы были всего несколько раз и не смогли найти машину, а тут ее обнаружил простой рыбак. Хочется, чтобы машину уже подняли, и мы смогли похоронить родственников по-человечески.

Итог

В краевой службе спасения корреспонденту «КП» сообщили, что в свое время водолазы несколько раз выезжали на поиски автомобиля, но, чтобы посмотреть точное количество погружений, нужно поднимать архивы.

- Может, 3, может, 5, а, может, и 10 раз. Поиски затруднялись тем, что невозможно было определить точное место происшествия, также мешали погодные условия. Накануне появились конкретные координаты. Водолазы приехали на место и обозначили его специальными буями. Информацию передали в правоохранительные органы, - сообщили в краевой службе спасения.

По информации «КП», водолазы не только обозначили место происшествия, но и погрузились на дно реки, где произвели фото и видео съемку автомобиля.

- Вода мутная, много ила, но в салоне видны очертания останков, похожих на человеческие, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Опытные рыбаки считают, что машину нужно поднять в ближайшее время, иначе река покроется льдом, и поиски снова придется отложить до весны. Фото: Владимир В.

Источник «КП добавил, что специальной техники, чтобы достать автомобиль, нет ни в распоряжении службы спасения, ни в МЧС.

- Машину можно поднять судовым краном, но тут две проблемы, во-первых, он находится в частной собственности, а во-вторых, с 1 ноября на водохранилищах закрыта навигация, - объясняет источник. - Лебедкой машину также не достать, слишком большая удаленность от берега. Единственный вариант - судовые понтоны, которые используют для поднятия затонувших кораблей.

Пока одни службы пытаются разобраться в архивах, а другие ждут заявку на поднятие техники, машина, вероятно с телами людей, продолжает находиться на дне реки и родственники погибших уже начинают сомневаться, что им кто-то поможет.

Погибшая Екатерина. Фото со страницы ВКонтакте

Друзья погибшей Екатерины все же надеются, что вскоре они смогут по-человечки похоронить свою подругу. Ведь единственное, что они смогли сделать, это пустить по Каме венки. Дом, где жила Екатерина, давно снесли. Он был уже старым. Старший брат погибшей Павел воспитывает двух ее детей - Олега и Алину. Когда Екатерина погибла, им было по семь лет. Теперь ребята подросли и давно ходят в школу. А живут они в одном доме большой и дружной семьей вместе с братом и отцом погибшей Екатерины.

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