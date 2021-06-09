«Ни могилки, ни креста раньше не было». В Пермском крае достали автомобиль, в котором семь лет назад утонула семейная пара

Для подъема ВАЗа использовали подводные парашюты Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Мы очень хотели предать их тела земле по-человечески, - говорит Александр Пищальников, брат провалившейся под лед в легковом автомобиле Екатерины. - Дети знают, что их родители умерли, а куда ходить к ним? Ни могилки, ни креста…

Семь лет считались пропавшими без вести

Эта страшная трагедия случилась в марте 2014 года, когда супруги Екатерина и Сергей Пищальниковы по пути к друзьям решили сократить путь и на свой страх и риск выехали на лед, чтобы добраться до другого берега Камы. Легальная переправа между Юго-Камским и Оханском появилась в 2012 году, но люди не сразу начали ездить по разрешенному льду. Многие передвигались по привычке - по всей широте замерзшей реки, на авось, по колеям и промоинам на льду, на свой страх и риск. Так решили сделать и Екатерина с Сергеем, но случилось страшное: лед под легковушкой треснул, в считанные секунды салон наполнился водой, и ВАЗ ушел на дно. А в ней и родители двух ребятишек семи и восьми лет.

Место, где утонула машина супругов Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Свидетелями произошедшего стали несколько рыбаков и люди, стоявшие у переправы. Рыбак, находившийся ближе всех, услышал рев мотора, а когда повернул голову на звук, успел увидеть только блеск фар, машина ушла под воду моментально.

- На следующий день после произошедшего на место приехали полицейские и сотрудники МЧС, - рассказывает житель Оханска. - Рыбак не мог показать точное место, так как плохо ориентировался в русле реки, да и нужной техники у сотрудников не оказалось, поэтому поиски решили отложить. Когда мама погибшей девушки Любовь поняла, что на помощь госслужб надежды нет, она сама пыталась организовать поиски. Обращалась в частные конторы, но с нее просили баснословные деньги, порядка миллиона рублей. Люба занал, что у меня есть катер с гидролокатором. Мы вместе прошерстили весь участок вплоть до устья реки Очер и нашли подозрительный объект на глубине 11 метров. Лодкой это быть не могло, ее бы унесло течением, к тому же я точно знали, что на этом участке лодки не тонули. Но на этом моя помощь иссякла, нужны были водолазы и техника. Я передал Галине координаты места, а после поисков женщина простыла, серьезно заболела.

Общая протяженность переправы Юго-Камский – Оханск составляет 2 километра 700 метров Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Смерть Кати для Гали стала ужасным потрясением, - рассказывает тетя погибшей Екатерины Любовь. - Она с нами редко делилась своими переживаниями, но когда мы встречались, на ней лица не было. Как-то в разговоре она сказала, что Катя была беременна, по-моему, на четвертом месяце, так ли это на самом деле, мы достоверно не знаем. С этими поисками она себе все здоровье угробила, а почти три года назад она умерла в больнице, так и не похоронив дочь.

После смерти Галины поисками пытались заняться ее сыновья - братья погибшей Екатерины - Александр и Павел, но в помощи им также везде отказывали. Только спустя шесть лет местный рыбак Владимир Вольский согласился помочь. Ему передали координаты, где может находиться машина, он отправился на место, нашел затонувший автомобиль и даже сфотографировал регистрационные номера А 632. Именно такие были у ВАЗа утонувшей семейной пары. Об этом рыбак написал в соцсетях, «Комсомолка» поговорила с ним и написала заметку, разыскав потом родственников исчезнувшей пары.

Затонувший автомобиль. Фото: Владимир В. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Для подъема использовали подводные парашюты

А 9 июня в Оханском районе прошла спецоперация по подъему утонувшей легковушки. На берегу собралось много людей: полиция, местные жители, братья погибшей. Братья решили не брать отца на посики, чтобы лишний раз не подрывать его без того тяжелое состояние. Большинство людей знали, что происходит, а другие спрашивали, а когда получали ответ, говорили: «Ужас, что, действительно, семь лет лежали на дне? А почему их так долго не доставали?»

Водолазы крепят подводные парашюты к затонувшей машине Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Проходили мимо семьи с детьми, и когда любопытные ребятишки пытались рассмотреть, что происходит на берегу, родители тут же уводили их прочь.

- Машина находилась на глубине 11 метров, тел в салоне мы не увидели, так как прозрачность воды была практически нулевая, и все работы проводили на ощупь, - рассказали дайверы, которые подцепляли лежащую на дне легковушку тросами. – Машина была заилена и что-то рассмотреть сквозь стекла было практически невозможно. Она лежала колесами вверх. Двери и капот были покрыты коррозией и расслоились. Лобового стекла не было.

Специалисты говорят, что подобной технологии еще ни разу не применяли в истории Пермского края.

- Если за шесть лет никто не смог поднять, значит, такие технологии не применяли, - объясняет дайв-мастер Максим Пивоваров. - Сделали мы это в два этапа: сначала машину перевернули, потом зацепили ее за колеса и только начали поднимать на поверхность. Чтобы не потерять «содержимое», находившееся в салоне – а там, по всей вероятности, находились останки супругов – мы использовали сетку.

Дайверы тщательно проверяют оборудование перед погружением Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Неоценимую помощь в проведении этой спецоперации оказало пермским специалистам Русское географическое общество. Оно предоставило дайверам уникальное оборудование - специальные подводные подъемные парашюты для того, чтобы поднимать груз со дна водоема.

- Технология этого оборудования в том, что мешок грузоподъемностью несколько тонн присоединяется к объекту и наполняется воздухом, после этого машина приподнимается в воде и ее можно транспортировать в сторону берега, - объясняют дайверы.

У утонувших супругов появится могила

После того как машину максимально отбуксировали к берегу, и она подошла к суше метров на пять, на берег пригнали УАЗик. Стропами зацепили «десятку» и попытались выдернуть ее из воды, но стропы лопнули и все пришлось повторять сначала.

Подогнали вторую машину - внедорожник Toyota и попытались выдернуть уже с помощью двух машин, но тоже не получилось. И только с помощью третьего авто легковушку максимально подтянули к суше, а уже на берег ее вытянул трактор. В этой операции принимали активное участие Павел и Александр - братья погибшей Екатерины. Они и троса цепляли, и машину вскрывали с помощью лома несмотря на то, что все это для них было морально тяжело.

Останки супргуов были в салоне автомобиля Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Когда подтвердилось, что внутри затонувшей легковушки есть тела - одно на переднем водительском сидении, второе – между задним и передним, на место вызвали следователей из Пермского района. От длительного нахождения под водой салон заполнили ил и песок и перед тем, как достать тела и отправлять их на экспертизу, следователи и сотрудники полиции лопатой выгребали все лишнее со дна легковушки, а потом начали доставать фрагменты тел, так как целиком достать их было невозможно.

Когда мы публиковали эту статью на сайте «КП», следователи еще работали на месте. Затем они повезут тела на судмедэкспертизу. А родственники пока решают, где наконец-то смогут похоронить своих вновь обретенных родных.

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