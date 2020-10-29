Автомобиль находится примерно в 300 метрах от берега на глубине 11 метров. Фото: Владимир В.

- Оханская переправа. Нашел на глубине 11 метров. Госномер А 63, - написал на своей странице ВКонтакте пермяк Владимир.

К этому посту добавлены фотографии с мощного эхолота, с помощью которого мужчина-рыбак ищет на глубине рыбу. На фото – дно реки, на нем чуть боком лежит перевернутый вверх колесами автомобиль. При приближении рыбаку даже удалось сфотографировать еле различимые госномера А 632.

На снимке видно, что двери машины закрыты. Фото: Владимир В.

- Зная, что у Владимира есть хороший эхолот, знакомые попросили поискать его утонувший в 2014 году в Каме автомобиль, - рассказала супруга рыбака Светлана. - Он и нашел его. Легковушка находится примерно в 300 метрах от берега на глубине 11 метров.

За двое суток пост Владимира успели посмотреть около 14 тысяч пользователей. В комментариях есть подписчики, которые пишут, что в этой легковушке несколько лет назад утонула молодая пара.

- Это было весной 2014 года, когда лед был совсем тонкий, - рассказывает жительница Оханска. - Молодая пара на «десятке» ехала через переправу. Рыбаки им еще орали, мол, куда едете, провалитесь ведь. Так и случилось, лед под ними треснул, и машина моментально ушла по воду. Спасти никого не удалось. Их искали, но все безрезультатно.

«КП» попыталась выяснить историю утонувшей легковушки.

- Да, действительно, 27 октября к нам поступила информация об утонувшем на Оханской переправе автомобиле, - рассказали нам в Пермской краевой службе спасения. – По людям внутри информации нет, этот вопрос сейчас решают правоохранительные органы. Как только будет заявка, выедем на место. Либо сначала на разведку, либо чтобы сразу поднимать автомобиль.

Спасатели говорят, что такие случаи, когда тонут автомобили, происходят в Пермском крае не очень часто. Бывает это либо поздней осенью, либо ранней весной, когда автомобилисты на свой страх и риск едут по непрочному льду.

- Чтобы достать утонувшее авто, нам нужно знать, на каком расстоянии от берега оно находится и насколько заилилось, - говорят спасатели. – И уже потом решать, поднимать машину на поверхность реки и ставить на плавучий кран или тащить лебедкой по дну до берега большегрузом.

Нам удалось связаться с жителем Юго-Камского Александром, он утверждает, что в 2014 году в этой машине утонула его сестра Екатерина и ее супруг.

Погибшая Екатерина. Фото со страницы ВКонтакте

- Нам с бабушкой приснился один и тот же сон, - рассказывает Александр. - В нем все произошло так, как в жизни: сестра с мужем едут по переправе, лед трескается и они тонут. А я как будто стою рядом и вижу все своими глазами. Вот только сейчас не вспомнить, этот сон снился до или после трагедии, столько уж лет прошло. Их тела искали, мама не раз ездила на лодке вместе со спасателями, но безрезультатно. А потом поиски прекратились. Мы никого не нашли и даже не похоронили, хоронить-то некого. Меня поражает, что за все время поисковой операции не смогли найти машину, а тут ее нашел простой рыбак. Ну как это? Обещали, что на этой неделе машину достанут, но ничего не происходит. Хотят, видимо, дотянуть до холодов, а потом скажут, что река покрылась льдом, и пообещают начать поиски весной. Сколько можно? Столько лет прошло, я уверен, что тела в машине, где им еще быть. Мы все еще страдаем, хочется, чтобы их уже достали, а мы уж их похороним по-человечески.

Версию о том, что тела погибших могут находиться в машине, подтверждает и Владимир.

- На фото видно, что двери машины закрыты, думаю, что люди находятся в салоне, - объясняет рыбак.

Подруга погибшей рассказывает, что у Екатерины остались двое детей. Мальчик по имени Олег и девочка Алина. Когда Катя погибла, им было по 7 лет.

- И опеку над ними взяла мама Кати Галина, - рассказывает подруга. - Но больше года назад она умерла, и сейчас детей воспитывает второй брат Екатерины Павел. Конечно, хочется, чтоб их уже нашли, ведь даже похорон не было. В память о них мы собрались друзьями и пустили по Каме венки.