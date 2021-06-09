Тела должны быть внутри: из реки в Пермском крае достают машину, в которой семь лет назад утонула молодая пара

Автомобиль находится примерно в 300 метрах от берега на глубине 11 метров. Фото: Владимир В.

Это трагическая история произошла больше 7 лет назад в поселке Юго-Камский. Так или иначе о ней слышал, наверное, каждый местный житель.

Молодые супруги Сергей и Екатерина Пищальниковы поздним вечером 26 марта 2014 года на своем ВАЗ-2110 поехали в гости к друзьям из поселка Юго-Камский в город Оханск. Путь решили сократить и поехали через Каму, лед на реке уже был тонкий. Машина супругов пересекла остров, который находится на середине реки и подъезжала к Оханску, как вдруг провалилась и ушла под лед. Свидетелями произошедшего стали несколько рыбаков и люди, стоявшие у переправы. Все произошло мгновенно, помочь им никто не смог.

Родители Екатерины несколько лет добивалась помощи в поднятии машины, чтобы предать родных людей земле. Первое время ее пытались найти водолазы, но найти машину им так и не удалось. Но прошлым летом в этой истории появились новые обстоятельства. В социальной сети журналисты «КП» увидели снимок, сделанный на глубине 11 метров на Оханской переправе помощью мощного эхолота. Им мужчина-рыбак ищет на глубине рыбу. На фото – дно реки, на нем чуть боком лежит перевернутый вверх колесами автомобиль. При приближении рыбаку даже удалось сфотографировать еле различимые госномера А 632.

На снимке видно, что двери машины закрыты. Фото: Владимир В.

Корреспонденты «КП» написали об этом статью и после ее опубликования дело сдвинулось с мертвой точки. Машину, пролежавшую в реке много лет, решили достать на поверхность пермские дайверы, а поможет им в этой спецоперации уникальное оборудование, которое предоставило Русское географическое общество. Это специальные подводные подъемные парашюты для того, чтобы поднимать что-то со дна.

6 июня дайверы приехали на Оханскую переправу и совершили пробное погружение, оценили возможности проведения подъема автомобиля и пришли к мнению, что шансы есть.

Спецоперация назначена на сегодня, 9 июня. Совместно с сотрудниками полиции дайверы попробуют поднять затонувший ВАЗ на поверхность. Мама Екатерины, к сожалению, не дожила до этого дня, но это было для нее очень значимо, найти дочь и похоронить, возможно, сегодняшнее погружение поставит точку в этой трагической истории. Наш корреспондент уже находится на месте подъема автомобиля, позднее он расскажет об итогах проведенной водолазами работы.

Как будет проходить поднятие автомобиля, можно увидеть в прямой трансляции на нашем сайте, следите за обновлениями.

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