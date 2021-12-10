Гособвинитель запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве жены и тестя в Перми

Приговор огласят 27 декабря

В пятницу, 10 декабря, в суде прошли прения сторон по делу об убийстве уроженцем Таджикистана своей беременной супруги и тестя. Как сообщили "КП" в пресс-службе Пермского краевого суда, прокурор потребовал приговорить подсудимого к пожизненному сроку.

Напомним, жуткое преступление произошло в феврале этого года в микрорайоне Заостровка. 24-летний мужчина обезглавил свою 21-летнюю беременную жену, а после, встретив на улице ее отца, погнался за ним, догнал, и стал наносить удары ножом, отчего тот скончался на месте. Местные жители, узнав о случившемся, хотели линчевать задержанного. Но правоохранители не допустили самосуд. Они выстроились в оцепление у дома, где находился мужчина, а позже доставили его в отдел.

На допросе мужчина признался, что в тот роковой день беременная жена заявила ему, что хочет развестись и сделать аборт. После этого разгневанный супруг отнес двух своих малолетних детишек в соседнюю комнату и расправился со своей женой, отрезав ей голову. А позже подкараулил своего тестя и также расправился с ним. Подозреваемый в этом чудовищном преступлении не стал отпираться и на видеокамеру показал, как совершал его.

Приговор обвиняемому в чудовищном преступлении уроженцу Таджикистана огласят 27 декабря.

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