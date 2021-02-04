Друг пермяка, который отрезал беременной жене голову и убил тестя, рассказал, почему он это сделал

Подозреваемого в двойном убийстве задержали полицейские, сегодня его привезли на следственный эксперимент. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

«КП» стали известны подробности страшного двойного убийства, произошедшего в Перми вечером, 3 января, на улице Есенина. На условиях анонимности с корреспондентом «КП» поговорил друг подозреваемого в убийстве.

- То, что он сделал, ему никогда не простят, - говорит друг мужчины, который убил 21-летнюю жену и тестя в Заостровке. - Я его знаю больше 10 лет, они приехали из Таджикистана. Мы жили в домах напротив и росли вместе, заходили друг к другу в гости. Их с женой познакомили родители. Они начали встречаться, а потом поженились.

Она из очень хорошей состоятельной семьи, у них большая семья, много родственников, все жили рядом. Ее отец держал много точек в городе с овощами и фруктами, он был очень хорошим человеком, помог купить им квартиру. Он многим помогал, мог дать товар в долг, денег не просил, пока не продадим.

Мужчина поджидал тестя на улице и нанес ему не менее 50 ударов ножом. Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

Его семья была не такая обеспеченная. Они хорошо сначала жили, но потом он стал часто выпивать, деньги и продукты домой почти не приносил, был с ней грубым и поднимал руку. Она жаловалась на него и говорила, что не хочет с ним жить. У них уже было двое детей, и она снова забеременела.

В тот вечер домой пришел, она ему сказала, что разведется с ним, он разозлился и все... Дети дома были.

Его родственники мне сказали, что он потом вместе со старшим ребенком пошел в соседний дом к ее родителям, хотел ее мать убить, но там были люди, он не смог этого сделать, оставил у нее ребенка и пошел встречать ее отца, чтобы убить.

Возле дома, где произошло убийство собрались родственники и соседи погибших. Фото предоставлено очевидцем.

Ее родственники, когда узнали, что случилось, окружили дом, хотели сами с ним расправиться, но полицейские быстро его вывели, что никто даже не понял, что его увезли. Три жизни загубил и свою тоже.

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