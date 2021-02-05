В Перми подозреваемого в убийстве беременной жены и тестя привезли в суд

Мужчина будет под стражей до 3 апреля. Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня в суде Дзержинского района Перми избрали меру пресечения убийце беременной жены и тестя.

Заседание началось в 14.00. Мужчину привели в наручниках конвоиры и поместили в «аквариум». У него перебинтована правая рука, лицо скрывает медицинская маска.

Корреспондент "КП" сообщает с заседания, что обвиняемому потребовался переводчик с русского на таджикский.

На вопрос судьи Шахназар Шосафаров сказал через переводчика, что не против присутствия журналистов в зале суда. Он сообщил, что имеет двойное гражданство - РФ и Таджикистана.

Следователь Тарасюк из Дзержинского района обосновал необходимость ареста: он может скрыться, совершить новое преступление или подвергнуться мести со стороны родственников погибших, которые живут недалеко от него.

Шахназар сказал через через переводчика только одно: что он раскаивается в содеянном.

Во время заседания обвиняемый сообщил, что приехал в Россию 8 лет назад, чтобы здесь работать и растить семью.

Следователь рассказал, что его задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления, за которое грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

"В 23.30 3 февраля в отделении полиции, где он подписал явку с повинной, полностью признав свою вину. Его жена скончалась от двух ударов ножом в область груди, тесть Расул попытался от него вырваться, но Шахназар его настиг и наносил множественные удары ножом, пока тот не скончался", - зачитал материалы дела следователь.

Адвокат обвиняемого попросил назначить ему домашний арест, он сказал, что его подзащитный боится, что в СИЗО ему могут отомстить, он опасается насилия со стороны сокамерников. Шосафаров также попросил ограничиться домашним арестом. Прокурор не согласилась: применение более мягкой меры невозможно в данном случае.

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