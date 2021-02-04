«Отвел детей в соседнюю комнату и отрезал жене голову». Погибшей от рук мужа женщине был всего 21 год

Фото предоставлено очевидцем.

Стали известны подробности жуткого двойного убийства в Перми. По информации источника, конфликт между супругами произошел в квартире на втором этаже дома на улице Есенина. Они жители Таджикистана приехали в Пермь несколько лет назад. В роковой вечер в квартире разыгрался скандал. 21-летняя женщина сказала мужу, что не хочет рожать третьего ребенка и жить с ним. У пары уже есть двое малышей, одному полтора года, второму всего 4 месяца. Сказанные женой слова взбесили мужчину, он унес детей в соседнюю комнату взял нож и отрезал беременной жене голову.

- Потом он взял детей и отвел их к родственникам, - говорит источник в правоохранительных органах. – Позвонил тестю, тот сказал, что едет с рынка домой. Он дождался его на улице и ударил ножом, мужчина скончался на месте.

В этот момент недалеко от произошедшего оказались сотрудники полиции, они задержали 26-летнего преступника.

Жильцы дома, ставшие свидетелями того, как убийцу задерживали рассказали. «Когда его выводили, он так сильно кричал, плакал. Двое сотрудников его взяли под руки и вывали из подъезда».

Тем временем, в социальных сетях появлялись сообщение о том, что местные жители хотели устроить самосуд над убийцей, однако полицейский кардон был выставлен, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов провести следственные мероприятия, а также безопасно увести детей с места трагедии. Вчера их увезли в социальное учреждение Перми.

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